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    Думки вголос

    День Хрещення Русі. Кілька принципових моментів

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

    •  glavcom.ua
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    Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо! - День Хрещення Русі. Кілька принципових моментів
    Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо!

    Щиросердечно вітаю кожного із Днем Хрещення Київської Русі – України!

    Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності.

    Для нас цей день фіксує і означає кілька принципових понять.

    Це – спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави.

    Це – неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри.

    Це – соборність усіх українців та всіх українських земель навколо рідної державної та духовної столиці - Києва.

    Це – велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі та народи.

    Це – єдність нашого державного та духовного початку.

    Кажу про ці поняття, бо з них формується наше головне, материнське поняття нації і причетності до неї кожного з нас.

    Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо!

    Із хрещенням для нашого народу розпочалася нова історія. Віра створила ідею: єдиний народ, могутня держава, належність до європейської цивілізації.

    Наш народ завжди був вірний цій ідеї.

    Ми – українці. Це – наша правда. Вона проростає і повертається завжди. Попри все. Через століття. Завжди.

    Великою історичною правдою і справедливістю для України є утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви. Це справа єдності нашого духовного життя і всього суспільства. Це отчий дім для всіх православних християн України.

    Це свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної.

    Нехай Господь береже нас усіх і Україну!

    Джерело: блог Віктора Ющенка

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    Теги: історія українці хрещення держава
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    День Хрещення Русі. Кілька принципових моментів