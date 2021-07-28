День Хрещення Русі. Кілька принципових моментів

Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо!

Щиросердечно вітаю кожного із Днем Хрещення Київської Русі – України!

Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності.

Для нас цей день фіксує і означає кілька принципових понять.

Це – спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави.

Це – неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри.

Це – соборність усіх українців та всіх українських земель навколо рідної державної та духовної столиці - Києва.

Це – велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі та народи.

Це – єдність нашого державного та духовного початку.

Кажу про ці поняття, бо з них формується наше головне, материнське поняття нації і причетності до неї кожного з нас.

Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо!

Із хрещенням для нашого народу розпочалася нова історія. Віра створила ідею: єдиний народ, могутня держава, належність до європейської цивілізації.

Наш народ завжди був вірний цій ідеї.

Ми – українці. Це – наша правда. Вона проростає і повертається завжди. Попри все. Через століття. Завжди.

Великою історичною правдою і справедливістю для України є утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви. Це справа єдності нашого духовного життя і всього суспільства. Це отчий дім для всіх православних християн України.

Це свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної.

Нехай Господь береже нас усіх і Україну!

Джерело: блог Віктора Ющенка

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