День Хрещення Русі. Кілька принципових моментів
Щиросердечно вітаю кожного із Днем Хрещення Київської Русі – України!
Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності.
Для нас цей день фіксує і означає кілька принципових понять.
Це – спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави.
Це – неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри.
Це – соборність усіх українців та всіх українських земель навколо рідної державної та духовної столиці - Києва.
Це – велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі та народи.
Це – єдність нашого державного та духовного початку.
Кажу про ці поняття, бо з них формується наше головне, материнське поняття нації і причетності до неї кожного з нас.
Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо!
Із хрещенням для нашого народу розпочалася нова історія. Віра створила ідею: єдиний народ, могутня держава, належність до європейської цивілізації.
Наш народ завжди був вірний цій ідеї.
Ми – українці. Це – наша правда. Вона проростає і повертається завжди. Попри все. Через століття. Завжди.
Великою історичною правдою і справедливістю для України є утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви. Це справа єдності нашого духовного життя і всього суспільства. Це отчий дім для всіх православних християн України.
Це свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної.
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
Джерело: блог Віктора Ющенка