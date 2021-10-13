Банкова заспокоює українців: газу достатньо, не розганяйте паніку

Тимошенко каже, що деякі «експерти» та ЗМІ дарма панікують

В Офісі президента наголошують, що допомагають владі на місцях подолати кризу на ринку газу

Перший заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко відреагував на інформацію про засідання деяких обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій із постачанням газу в регіонах і заявив, що жодних проблем з газом немає. Про це Тимошенко написав у Facebook.

«Лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення. Також деякі «експерти» та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій із постачанням газу в регіонах. Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу. Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає», – прокоментував Тимошенко.

В Офісі президента закликають не розганяти паніку, а також наголошують, що допомагають місцевому самоврядуванню подолати кризу на ринку газу.

Тимошенко написав, що ціна на газ для потреб населення – 7,42 грн. За такою ціною «Нафтогаз» продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення.

Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) – 16,8 грн. Це вже повна ціна, з ПДВ та тарифом на транспортування.

Нагадаємо, у кількох областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Наприклад, Хмельницька обласна комісія 11 жовтня оголосила на території області надзвичайну ситуацію техногенного характеру через відсутність газу для бюджетних установ.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

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