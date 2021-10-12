Опалювальний сезон на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови

У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови

Місцева влада б'є на сполох через енергетичну кризу в країні

Адміністрації кількох областей України почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021–2022 років. Ідеться про Львівську, Закарпатську, Хмельницьку та Одеську області.

Засідання обласних комісій з надзвичайної ситуації відбулися 11 жовтня на Одещині, Хмельниччині та Закарпатті. 12 жовтня ситуацію із відсутністю газопостачання бюджетних установ визнала надзвичайною львівська обласна комісія.

Керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдан Кейван повідомив, що на території Львівщини працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб.

У цих установах є понад чотири тисячі пунктів обліку природного газу, з них на сьогодні включені лише 986, що складає 23,4%.

Це пов’язано з тим, що левова частка бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договорів на постачання природного газу.

«Враховуючи тривалість проведених торгів в системі Прозоро та їх незавершення в частині визначення переможців, як через відсутність достатньої кількості учасників, так і через значні коливання ціни на газ, маємо таку складну ситуацію у бюджетній сфері», – повідомив чиновник.

За інформацією Одеської ОДА, у зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови, а організації та установи соціальної сфери (школи, лікарні тощо) не можуть оплатити завищену в рази вартість послуг. Сьогодні ціна газу становить близько 40 грн за кубічний метр.

За словами директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Антон Шалігала, у бюджетні установи області надходять численні листи від постачальників послуг з попередженням про припинення поставок. З огляду на те, що в стислі терміни установи соціальної сфери не встигнуть оформити нові договірні відносини (через відсутність відповідних бюджетних асигнувань), відповідні суб'єкти можуть залишитися без постачальників послуг. Це призведе до відключення від газопостачання.

Такі обставини можуть призвести до зриву опалювального сезону.

Хмельницька обласна комісія 11 жовтня оголосила на території області надзвичайну ситуацію техногенного характеру через відсутність газу для бюджетних установ.

«Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні, досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростанням його вартості», – пояснив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Як відомо, у кінці вересня в Києві було підписано меморандум, що гарантує бюджетним установам газ за ціною 16,39 грн за 1 кубометр. Місцева влада Закарпаття наголошує, що він не вирішує проблем бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення.

«А оскільки майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами [за ринковими цінами]. Комісія прийняла рішення вважати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, надзвичайною та класифікувати її як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня», – повідомила Закарпатська ОДА.

Область вважає, що виходом із ситуації може стати запровадження гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій області на опалювальний період 2021–2022 років.

Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території, чи суб’єкті господарювання, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена небезпечною подією, що призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

До слова, сьогодні у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.