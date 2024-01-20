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«Зустріч буде цікавою»: словацький прем’єр Фіцо анонсував візит до України

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Зустріч буде цікавою»: словацький прем’єр Фіцо анонсував візит до України
Фіцо приїде до України з гуманітарною допомогою
фото з відкритих джерел

Фіцо стверджує, що зустріч «буде цікавою»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо у середу, 24 січня. Зустріч пройде в Ужгороді. Про це повідомляє Denník N.

Фіцо анонсував зустріч під час виступу, коли розповідав про програму роботи на наступний тиждень.

За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.

Фіцо стверджує, що зустріч «буде цікавою». Він заявив, що українська сторона відмовилася від спільної пресконференції.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч з Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перепони на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

Раніше посол України у Словаччині пояснив, чому досі не зустрівся з прем’єром Фіцо. 

Також повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо». 

Нагадаємо, нещодавно Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою». 

Також, на думку словацького прем'єра, Україна «не здатна на якийсь значний військовий контрнаступ» і «потрапила в повну залежність від фінансової допомоги Заходу». «Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку», – написав Фіцо. За його словами, Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом. Водночас Росія також потребує гарантій безпеки.

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.  За словами дипломати, формулювання Фіцо щодо порушення РФ міжнародного права «дуже м’яке».

«Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, ґвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу. Цей список воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які цивілізованій людині навіть важко уявити у 21-му сторіччі, я можу продовжувати ще дуже довго», – написав Кастран.

«Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на усьому європейському континенті. Історія добре пам’ятає, до чого призводить пошук компромісів з безжальним агресором», – наголосив посол України в Словаччині.

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Теги: міністр Словаччина контрнаступ історія вибори посол мітинг росія Денис Шмигаль мафія Україна

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