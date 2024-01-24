Європа змушена йти на вихід із зони комфорту
Доба європейського миру закінчилася у 2022 році
Ми (всі європейці, включно з екс-СРСР) звикли жити у дуже комфортній по суті європейській бульбашці. Локально – з розвалу СРСР. А насправді – з 1945 року.
У порівнянні з усім попереднім досвідом європейської історії НДР, Угорщина, Чехословаччина, війни на Балканах, крах соціалістичного табору, навіть анексія Криму і війна на Донбасі – майже непомітні ексцеси.
Ця доба європейського миру закінчилася 2022. А вихід з зони комфорту насправді це дуже травматичний досвід. Який дається нелегко. Звідси – купа апокаліптичних і відверто шизофренічних концепцій «кінця цивілізації» і «кінця Європи».
Насправді питання полягая є в наступному: доба довгого (відносно) миру – це було виключення, і далі вся європейська і світова історія піде «як і було» або поточне загострення – це флешбек «жахливого минулого», і з часом все повернеться до нової норми більш стабільного і мирного світу?
І відповіді зараз нема. А той хто каже, що знає правильну відповідь – бреше або собі, або вам.
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