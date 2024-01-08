Гарантія поразки. Яку помилку знову роблять українці

У нас залишається один шлях до перемоги: битися, дивувати інших та викликати захоплення

Зневіру і розпач недарма відносять до найтяжчих гріхів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бо це – найбільш руйнівні відчуття. Це – гарантія поразки, скільки б не було ресурсів і допомоги.

Тому росія так старанно намагається зростити їх в Україні і серед наших партнерів. Для того у неї є чималі ресурси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість в України ресурсів і можливостей досить, щоб організувати рятівне диво – і привабити під нього підтримку сильних союзників.

У нас залишається один шлях до перемоги: битися, дивувати інших, викликати захоплення, і на його тлі – отримувати ресурси для боротьби і тиск на нашого ворога. Власне це і є запорукою перемоги над великим ворогом – протриматись на день довше.

Світові медіа у 2013-січні 2014-го не давали Майдану жодного шансу; були здивовані. З лютого 2014-го росіяни щедро оплачували кампанію про начебто «країну 404» – і були посрамлені. Перед 24 лютого 2022-го, на тлі бравурних заяв про шашлики, світові медіа уже винесли нам усім вирок – але помилились.

Усі ці випадки обʼєднує те, що українці дією проявили себе не так, як очікувалось. І зробили те, що «за звичних розкладів» вважалося неможливим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зрештою, це і є одним із визначень дива.

Протестувальники і опозиція на Майдані, активісти і тодішня влада з 2014-го, Армія, суспільство і більшість політиків у 2022 році зробили те, що ніхто – і найбільше росія – не очікував.

Всі відіграли свою роль у дивах 2013-14, 2014-19, 2022-23. Але така доля меншого, який бʼється з більшим: виживати всупереч, а не завдяки. Діставати з нізвідки ресурси. Змагатися за симпатії тих, хто здатен допомогти.

Як цинічно, але точно описав це один із західних політиків, «якщо Давид бʼє Голіафа – це історія на віки. А коли навпаки – це скучна проза життя».

Нині захоплення від чуда-2022 уже спало, а роздмухані очікування на 2023, кажуть, не справдились. Нам справедливо здається, що самé виживання України, зрив російських планів, відступ росіян у Чорному морі і багато іншого – це вже варті захоплення досягнення. Так і є. Однак для результату треба більше – яким би несправедливим це нам не здавалось.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як же можна перемогти росію?

Знищувати їхні війська, виснажувати їхню економіку, відбивати у їхніх правителів і підданих бажання воювати.

Це означає – далекобійні засоби ураження, безпілотні платформи, боєприпаси, розширення допомоги і посилення санкційного тиску.

Для цього Україна має ефективно організувати власні ресурси і донести свої потреби до партнерів. Щоб не послабити, а посилити допомогу.

І в цьому зараз має полягати диво – бо тренди навколо виглядають несприятливо. Але коли взагалі вони були для нас сприятливими?..

Читайте також: