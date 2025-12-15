Головна Думки вголос Володимир Зеленський
Володимир Зеленський Президент України

Німеччина – один із головних партнерів України в Європі

Виступ Президента на закритті Німецько-українського економічного форуму

Дуже дякую!

Дорогий Фрідріху, передусім, пане канцлере!

Шановні представники німецьких компаній, шановні представники німецької промисловості!

Дорогі друзі!

Я дякую вам за увагу та підтримку для України, ми це надзвичайно цінуємо. Німецька підтримка для України в цей час, час такий складний, вирішальний, у час війни – для нашого захисту, для нашого відновлення після російських ударів – це справді лідерська підтримка у Європі, це дуже значний обсяг допомоги. Дякуємо вам! Якби Німеччина була байдужою, Європа не змогла б протистояти цьому злу, яке принесла Росія на нашу землю, і це історичний результат, що ви обрали сторону нормального життя, сторону Європи, сторону демократії і допомагаєте захищатися проти агресії Росії – агресії імперіалістичної, абсолютно несправедливої. Ваша допомога Україні, українським людям – допомога Німеччини як держави, Німеччини як провідної економіки і Німеччини як людей передусім, яким не все одно, що буде поруч у Європі, – дійсно тримає історію правильним курсом. Ми дуже цінуємо те, що після початку вторгнення Росії в Україну німецькі компанії не злякались і продовжили роботу в Україні. Ми вдячні вам за те, що ви зберегли робочі місця, ми вдячні, що ви зберегли підтримку людей. Робота – це велика підтримка. Дякую вам. Це дуже важливо. Ми хочемо подякувати, я особисто кожній вашій німецькій компанії, кожному бізнес-лідеру, всім у Німеччині за це.

Вчора й сьогодні тут, у Берліні, відбулися наші консультації з американською стороною. І це також дуже важлива розмова. Це такий центр – Берлін – таких важливих сьогодні дипломатичних рішень. У нас завжди такі розмови, вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, дуже багато деталей. Важливо, що час розмові приділяється значний. І я дякую, Фрідріху, тобі, твоїй команді за організацію всіх цих можливостей. Наші команди працюють. Увага до цього, безумовно, дуже серйозна. Безумовно, ми йдемо пунктами, ми визначаємо кроки, які потрібні, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Гідність для українців. Тому таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємося: «гідність». Це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні. 

І ми продовжуємо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатися, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки у Європу прийшла ця війна, хто її приніс і хто робить абсолютно справедливі речі, щоб захиститися від цієї війни. Європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість.

Я впевнений, що Німеччина буде з нами й надалі, і я дуже вдячний канцлеру особисто, Фрідріху, і я вдячний більшості німецької політичної спільноти за те, що на цей рік ми маємо необхідну підтримку, необхідну допомогу. І дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу й підтримку, але й пропонує спільні проєкти, які сьогодні ви вже обговорювали, спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас. Передусім технологічно. Звісно, найперше на сьогодні – це оборонне виробництво, і ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою. Практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї, спільними виробничими проєктами з вашою країною, з Німеччиною. Саме Німеччина є одним із найбільших наших торговельних партнерів у Європі, і так буде залишатись і надалі, я впевнений у цьому. І це одне з ключових завдань уряду України – залучати більше компаній, більше контрактів із Німеччиною. Це обʼєднує не тільки нашу й німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу, бо так чи інакше залучає сусідів. Українська спільнота в Німеччині є однією з найбільш інтегрованих, і це сотні тисяч людей, які поважають країну, яка їх прихистила. Я хочу вам подякувати за допомогу для наших людей, за підтримку, за дуже сильну підтримку, важливу, за робочі місця, різну підтримку. Дякую за це й дякую за чітку підтримку України у вступі у Європейський союз..

Дорогі друзі!

Поки йдуть різні дипломатичні процеси, включаючи перемовини, які можуть наблизити закінчення війни, потрібно не забувати, що удари цієї війни, російської агресії – вони тривають щодня. Путін використовує жорстокість ударів як важіль у перемовних процесах. Багато місяців основною мішенню російських ударів дронів передусім і ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремося, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя, як можемо. Це складний, дуже складний процес. І такому терористичному тиску, який завдає щоденно Росія, дійсно важко протистояти. Але наші люди – вони це роблять, і ми після кожного удару стараємося відновити все як можна швидше, і для цього ми потребуємо подальшої підтримки і від німецького уряду. І найважливіше – це підтримка для нашої інфраструктури протиповітряної оборони. І це дуже важливо. Я дякую за те, що німецькі компанії нам дуже сильно допомагають, разом ідуть з урядом. Ви знаєте, що дуже важливо в Німеччині й на що ми завжди могли розраховувати – те, що Німеччина, якщо вона про щось говорить, якщо вона обіцяє, все це буде вчасно. Ми це високо цінуємо. Дякуємо.

Наша здатність відновлюватися після ударів, наша здатність виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь, наша здатність збивати російські ракети й дрони – це, повірте, наші додаткові важелі у перемовинах, додаткові важелі в дипломатії. І також у цьому контексті ми розглядаємо чітку позицію Німеччини щодо заморожених російських активів – активів, які знаходяться саме тут, знаходяться на території Європейського Союзу в більшості своїй. Ці кошти мають реально й повністю працювати на захист від агресії Росії, це справедливо, це розумно і це спрацює. Важливо, що Німеччина це підтримує. Кожне рішення, яке посилює Україну та посилює нашу з вами Європу, – це спосіб наблизити завершення війни. Це спосіб переконати Росію, що їхні цілі – не досяжні. Мир має бути досяжним, і тільки співпраця його може наблизити – наша з вами співпраця, співпраця всіх наших партнерів. Але дійсно партнерів. Не паперових, а дійсно сильних партнерів. Заради кожного з нас, а отже, заради нашої спільної здатності жити нормально – жити у безпеці.

Я хочу подякувати ще раз вам за організацію цього форуму. Дякую за запрошення. Дякую, Фрідріху, шановний пане канцлере, тобі.

Слава Україні!

