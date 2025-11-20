Головна Світ Політика
Венс запропонував відновити торгівлю та туризм між Україною і РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Венс зробив заяву про війну РФ проти України
фото: скриншот з відео

За словами Венса, Трамп хоче бачити світ, у якому «люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що американський лідер Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія відновили торгівлю та туризм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Венса.

За словами Венса, Трамп хоче бачити світ, у якому «люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного». Він додав, що президент США – це жорстка людина, яка не схильна до насильства.

«Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія і Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?», – заявив Венс.

Віцепрезидент США зазначив, що Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій державі-агресорці. За словами Венса, позиція Трампа щодо повномасштабного вторгнення не змінилася.

