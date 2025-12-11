Головна Країна Політика
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
США не ставило Україні «конкретних ультимативних рамок дат»
фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Володимир Зеленський: «Хочеться раніше, але для нас важливий результат»

Володимир Зеленський повідомив, чи ставив президент США Дональд Трамп Україні делайн щодо роботи з мирною угодою. Ці деталі президент України розкрив на прес конференції, де був присутній «Главком».

За словами Володимира Зеленського США не ставило Україні «конкретних ультимативних рамок дат». Однак американці прагнуть швидше досягти миру. «Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше, – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат», – пояснив президент.

Раніше «Главком» писав про те,  як Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорили із Трампом стан переговорів щодо припинення вогню в Україні, розповіли в німецькому уряді. Там зазначили, що інтенсивну роботу над «мирним планом» продовжать найближчими днями. 

Також повідомлялося, що Білий дім прагне нав’язати Україні «мирну угоду», яку Київ та європейські столиці вважають неприйнятною, оскільки вона виглядає як відверта капітуляція перед президентом Росії Володимиром Путіним. План Трампа передбачає передачу РФ більшої частини українських територій, ніж та наразі контролює, а також зміну Конституції України із забороною вступу до НАТО в обмін на «розмиті гарантії безпеки».

Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
