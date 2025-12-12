The Telegraph: Міністр війни США усунув ключового перемовника з питань України

Усунення Дена Дрісколла від переговорів нібито пов’язане з перевищенням ним повноважень

Міністр війни США Піт Гегсет усунув командувача армії США Дена Дрісколла від мирних переговорів для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як пишуть журналісти, після візиту до Києва, де міністр представив президенту України Володимиру Зеленському мирний план США, Дрісколл мав знову приїхати туди для подальших переговорів, однак цього не сталося. Також очікувалось, що чиновник буде присутній на зустрічі Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі, але поїздку знову скасували.

«Наша делегація була здивована», – сказав український посадовець у коментарі Telegraph, припустивши, що Дрісколлу «не дозволили приїхати». Інше джерело зазначило: «Було видно, що він надто вже тиснув, тож йому дали по руках».

За даними Telegraph, відсторонення генерала може бути пов’язане з боротьбою між різними групами впливу у США за контроль над перемовинами. Частиною однієї групи називають самого Дрісколла та віцепрезидента Джей Ді Венса. Іншу очолює держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану, спрямованого на припинення російсько-української війни. Рішення про залучення Дрісколла, який уже планував поїздку в Україну для обговорення питань озброєння, промисловості та стратегії, належало віцепрезиденту Джею Ді Венсу.

Як відомо, під час зустрічі з українськими чиновниками в Києві міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації в Україні.