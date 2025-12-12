Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Telegraph: Міністр війни США усунув ключового перемовника з питань України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph: Міністр війни США усунув ключового перемовника з питань України
Міністр армії США був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану
фото: Офіс президента

Усунення Дена Дрісколла від переговорів нібито пов’язане з перевищенням ним повноважень

Міністр війни США Піт Гегсет усунув командувача армії США Дена Дрісколла від мирних переговорів для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як пишуть журналісти, після візиту до Києва, де міністр представив президенту України Володимиру Зеленському мирний план США, Дрісколл мав знову приїхати туди для подальших переговорів, однак цього не сталося. Також очікувалось, що чиновник буде присутній на зустрічі Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі, але поїздку знову скасували.

«Наша делегація була здивована», – сказав український посадовець у коментарі Telegraph, припустивши, що Дрісколлу «не дозволили приїхати». Інше джерело зазначило: «Було видно, що він надто вже тиснув, тож йому дали по руках».

За даними Telegraph, відсторонення генерала може бути пов’язане з боротьбою між різними групами впливу у США за контроль над перемовинами. Частиною однієї групи називають самого Дрісколла та віцепрезидента Джей Ді Венса. Іншу очолює держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану, спрямованого на припинення російсько-української війни. Рішення про залучення Дрісколла, який уже планував поїздку в Україну для обговорення питань озброєння, промисловості та стратегії, належало віцепрезиденту Джею Ді Венсу.

Як відомо, під час зустрічі з українськими чиновниками в Києві міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації в Україні.

Читайте також:

Теги: переговори Піт Гегсет перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України
Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України
22 листопада, 01:21
За словами дипломата, США виявили готовність вилучити пункт про обмеження чисельності української армії
План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві
24 листопада, 20:09
Сергій Рябков стверджує, що Росія виключає можливість поступок для укладання мирної угоди з Україною
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
26 листопада, 16:53
Рубіо може пропустити зустріч НАТО в критичний момент для України – Reuters
Рубіо може пропустити зустріч НАТО в критичний момент для України – Reuters
29 листопада, 05:56
Затверджено оновлений склад делегації для участі у мирних переговорах
Зеленський оновив склад делегації для переговорів про мир
29 листопада, 12:58
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським
9 грудня, 03:55
Трамп виправдав дії Гегсета у скандалі зі знищенням човна
Трамп став на бік Гегсета у скандалі з «подвійним ударом» по човну біля Венесуели
9 грудня, 08:13
Юрій Вітренко поділився власним досвідом спілкування з російськими політиками
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян
Сьогодні, 06:15
Зустріч української делегації з американською стороною
На столі перемовин у США графік виборів в Україні та обмін територіями – WSJ
30 листопада, 20:31

Політика

The Telegraph: Міністр війни США усунув ключового перемовника з питань України
The Telegraph: Міністр війни США усунув ключового перемовника з питань України
Трамп схвалив удари України по «тіньовому флоту» РФ – The Atlantic
Трамп схвалив удари України по «тіньовому флоту» РФ – The Atlantic
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
Росія засудила до 15 років вʼязниці прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
Росія засудила до 15 років вʼязниці прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
Путін потрапив у курйозну ситуацію через вимкнений мікрофон (відео)
Путін потрапив у курйозну ситуацію через вимкнений мікрофон (відео)

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua