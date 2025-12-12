Головна Країна Кримінал
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
фото: glavcom.ua

На лаві підсудних – колишній начальник управління СБУ і співробітник спецпідрозділу «Альфа»

Хмельницький апеляційний суд виправдав обвинувачених ексначальника управління СБУ Віктора Крайтора і співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая. Силовики фігурували у справі з розстрілу мітингувальниці під стінами обласної СБУ 19 лютого 2014 року.

Як стало відомо «Главкому», засідання апеляційного суду відбулося 11 грудня. Феміда залишила без змін виправдувальний вирок Хмельницького міськрайонного суду від 11 березня 2025 року. Текст вказаного вироку був засекречений, але після втручання «Главкома», доступ до його змісту було відкрито у судовому реєстрі.

Екскерівника СБУ Хмельниччини Віктора Крайтора виправдано за подіями вбивства мирної місцевої мешканки узимку 2014 року
Екскерівника СБУ Хмельниччини Віктора Крайтора виправдано за подіями вбивства мирної місцевої мешканки узимку 2014 року
фото: ngp-ua.info

Цікавий факт: у 2019 році теперішній генпрокурор Руслан Кравченко брав участь на боці державного обвинувача у справі Крайтора-Тарадая.

У 2019 році теперішній генпрокурор Руслан Кравченко (на фото крайній зліва) брав участь на боці державного обвинувача у справі Крайтора-Тарадая
У 2019 році теперішній генпрокурор Руслан Кравченко (на фото крайній зліва) брав участь на боці державного обвинувача у справі Крайтора-Тарадая
фото: ngp-ua.info

Нагадаємо, що у Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки проводилася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовикам віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму. Унаслідок пострілів у натовп загинула 72-річна учасниця мирного мітингу Людмила Шеремет та ще близько десятка осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості. Того ж дня була ще одна смерть біля обласного управління СБУ. Загинув 21-річний студент Дмитро Пагор. Це сталося пізно ввечері. Однак цього епізоду немає у справі Крайтора-Тарадая.

За наслідками вказаних подій на лаві підсудних опинилися колишній начальник СБУ Хмельниччини полковник Віктор Крайтор і співробітник спецпідрозділу «Альфа» Віталій Тарадай. Вони обвинувачувалися у вбивстві, вчиненому через необережність; необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також перевищенні службових повноважень.

Однак під час допитів Віктор Крайтор та Віталій Тарадай вини не визнали. За словами Крайтора, напередодні трагічних подій одержав інформацію про штурм його управління групою осіб до 200 людей. Вранці 19 лютого 2014 року він зібрав нараду, де наголосив на дотримання вимог законодавства щодо застосування зброї. Ще до появи колони мітингувальників під обласним СБУ підлеглі Крайтора доповіли про групу осіб, які блокують і засліплюють камери відеоспостереження, а на задньому дворі торгового центру «Фуршет» 20-30 чоловік виготовляють «коктейлі Молотова». Ексначальник управління переконаний: під прикриттям мітингу планувалося захоплення управління СБУ.

Крайтор розповів: коли підійшли мітингувальники, він перебував у будівлі на другому поверсі, координував дії співробітників, які попереджали голосом «Стій! Назад! Припинити! Режимний об’єкт!». Він особисто дав команду Віталію Тарадаю і ще одному співробітнику провести попереджувальні постріли в безпечне місце з метою уникнення рикошету. Застосування вогнепальної зброї співробітниками СБУ відбулося після того, як частина протестувальників почали бити вікна у прибудові центрального входу.

У суді Крайтор заявив, що територія Управління СБУ – це територія військової частини. Більше того там розташовувався урядовий зв’язок, що також перебував під захистом співробітників СБУ. Тому він зобов’язаний був забезпечити охорону управління, зброї, державної таємниці. 

Обвинувачений Тарадай підтвердив: разом із іншим колегою зробили кілька пострілів у глухий кут правої колони, звідки не можливий рикошет на вулицю, запевнив обвинувачений. Через короткий проміжок часу Тарадай почув, як пролунала довга черга приблизно з восьми пострілів. Хто стріляв, він не знає, але в мить почув крики мітингувальників. Пізніше стало відомо про смертельне поранення Людмили Шеремет, яка перебувала за кілька метрів від центрального входу до обласного СБУ.

У підсумку суд першої інстанції дійшов висновків: слідство неналежним чином та упереджено провело досудове розслідування; допустило ряд істотних порушень вимог Кримінального кодексу, а також Кримінального процесуального кодексу, «які тягнуть за собою визнання доказів не допустимими». Крім цього, орган досудового розслідування втратив важливі докази.

СБУ суд війна вбивство протест Хмельницький

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
