Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана
Володимиру Гакману назавжди 26 років
колаж: glavcom.ua

У липні 2022 року Володимир Гакман долучився до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Гакмана.

Солдат Володимир Гакман на псевдо Мальок поліг 15 березня 2024 року поблизу села Орлівка в Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Володимир Степанович Гакман у селі Мілієве Чернівецької області. Навчався у місцевому опорному ліцеї імені Дмитра Загула. Був добрим, щирим та відважним. Рано почав працювати, бо хотів сам себе забезпечувати та допомагати батькам. Був різноробом.

«Володя був життєрадісним та працьовитим. Завжди приходив на допомогу іншим. Був чудовим сином, батьком і братом», – сказав його брат Іван платформі пам’яті «Меморіал героїв».

У липні 2022 року Володимир долучився до лав Збройних сил України. Служив у 3-й окремій штурмовій бригаді на посаді стрільця-снайпера штурмового відділення.

Володимир Гакман служив у Третій окремій штурмовій бригаді на посаді стрільця-снайпера штурмового відділення
Володимир Гакман служив у Третій окремій штурмовій бригаді на посаді стрільця-снайпера штурмового відділення
фото: Чернівецька обласна рада

Солдат Володимир Гакман на псевдо Мальок поліг 15 березня 2024 року поблизу села Орлівка в Покровському районі Донеччини. Під час бойового завдання захисник України потрапив під ворожий артилерійський обстріл та зазнав смертельних поранень. Воїну назавжди 26 років.

Поховали Володимира Гакмана у рідному селі.

Із найближчих у героя залишились сини Антон і Микола, мама Марія Іванівна, тато Степан Танасійович і брат Іван.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні Азербайджан та Карабах знаходиться у складній фазі післяконфліктного відновлення
Уроки Карабаху для української Перемоги
8 листопада, 20:35
Які інтереси Китаю у війні України проти РФ?
Які інтереси Китаю у війні в Україні
28 жовтня, 15:10
Донбас недоімперії захопити не вдасться
Коли припиняться бойові дії: сценарії та ризики
10 листопада, 12:10
Метрополітен у Києві відкривали «до дати» – річниці жовтневого перевороту
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро Ювілей
8 листопада, 20:15
У Криму спалахнула нафтобаза (відео)
У Криму спалахнула нафтобаза (відео)
29 жовтня, 07:57
Пошкоджено два автомобілі
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
30 жовтня, 12:14
Дочка експрезидента ПАР публікувала дописи в соцмережах, де висловлювала свою підтримку Путіну
Дочка експрезидента ПАР вербувала африканців на війну РФ проти України
20 листопада, 09:43
За словами Шмигаля, на 50% зросла частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні
В Україні з’явились нові зразки боєприпасів: деталі від Шмигаля
17 листопада, 15:57
Тимур Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих, аби ті прийняли неякісні бронежилети
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
23 листопада, 19:09

Суспільство

Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
Польська прокуратура розслідує загибель 7-річної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
Польська прокуратура розслідує загибель 7-річної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua