Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Гакмана.

Солдат Володимир Гакман на псевдо Мальок поліг 15 березня 2024 року поблизу села Орлівка в Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Володимир Степанович Гакман у селі Мілієве Чернівецької області. Навчався у місцевому опорному ліцеї імені Дмитра Загула. Був добрим, щирим та відважним. Рано почав працювати, бо хотів сам себе забезпечувати та допомагати батькам. Був різноробом.

«Володя був життєрадісним та працьовитим. Завжди приходив на допомогу іншим. Був чудовим сином, батьком і братом», – сказав його брат Іван платформі пам’яті «Меморіал героїв».

У липні 2022 року Володимир долучився до лав Збройних сил України. Служив у 3-й окремій штурмовій бригаді на посаді стрільця-снайпера штурмового відділення.

Володимир Гакман служив у Третій окремій штурмовій бригаді на посаді стрільця-снайпера штурмового відділення фото: Чернівецька обласна рада

Солдат Володимир Гакман на псевдо Мальок поліг 15 березня 2024 року поблизу села Орлівка в Покровському районі Донеччини. Під час бойового завдання захисник України потрапив під ворожий артилерійський обстріл та зазнав смертельних поранень. Воїну назавжди 26 років.

Поховали Володимира Гакмана у рідному селі.

Із найближчих у героя залишились сини Антон і Микола, мама Марія Іванівна, тато Степан Танасійович і брат Іван.

