Трамп відповів, чи має він дедлайн для Путіна щодо закінчення війни

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо встановлення дедлайну для завершення війни в Україні

Трамп зазначив, що не має конкретного дедлайну для Путіна

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним та щодо встановлення дедлайну для завершення війни в Україні. Ці коментарі він зробив, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One після переговорів між американськими та українськими посадовцями в Південній Флориді, пише «Главком».

Трамп зазначив, що не має конкретного дедлайну для Путіна, однак він має чітке бачення – війна повинна закінчитися якнайшвидше.

«У мене немає дедлайну, у мене є дедлайн – коли війна закінчиться», – заявив Трамп.

Щодо поїздки Віткоффа до Москви, то Трамп підтвердив, що зустріч із Путіним відбудеться цього тижня, однак точну дату не повідомив, хоча раніше Віктофф заявив, що вирушить 1 грудня до Москви.

За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною.

Згодом Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.