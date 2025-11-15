Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, що війна закінчиться переговорами, а нинішні «здобутки» РФ на полі бою дорого їй обходяться

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що війна між Україною та Росією неминуче завершиться переговорним процесом, і підкреслює, що Туреччина є найбільш прийнятним місцем для його проведення, повідомляє «Главком».

Фідан зазначив, що війна триває вже четвертий рік, а її глобальні наслідки відчуваються дуже гостро. На його думку, бойові дії зараз перебувають у своїй найгіршій точці, оскільки сторони зосереджені на знищенні енергетичної та транспортної інфраструктури, і війна перетворилася на «війну дронів». Міністр стверджує, що на фронті «ніхто нікуди не може рухатися», а просування можливе лише ціною величезних втрат.

Турецький міністр наголосив, що Росії ці «здобутки» коштують надзвичайно дорого, і їй варто задуматися про мир. Фідан вважає, що головна проблема полягає в тому, що жодна зі сторін не може відкрито заявити про готовність до переговорів, оскільки не хоче виглядати слабкою.

«Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться... Я вірю, що цей мир точно настане», – резюмував Фідан, підтвердивши, що це може статися в Туреччині або в іншому місці.

Як відомо, російський чорноморський порт Новоросійськ у п'ятницю, 14 листопада, припинив експорт нафти після атаки БпЛА. Монополіст нафтопроводу «Транснефть» призупинив постачання нафти до виходу. «Транснефть» відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Зокрема, уночі по російському Саратову було здійснено атаку. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни успішно застосували «Довгі Нептуни» по визначених цілях на російській території.