Конфіскація заморожених активів РФ. The Times повідомляє, коли ЄС оголосить про рішення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Конфіскація заморожених активів РФ. The Times повідомляє, коли ЄС оголосить про рішення
Володимир Зеленський провів зустріч із Кіром Стармером, Емманюелем Макроном і Фрідріхом Мерцом
фото: Офіс президента

Заморожені активи дозволять забезпечити фінансування для України на два роки

Європейський Союз може оголосити про рішення щодо конфіскації заморожених російських активів на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів для фінансування відновлення України вже цього або наступного тижня. Про це повідомляє The Times, пише «Главком».

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив впевненість, що угоду про конфіскацію заморожених активів буде досягнуто в найближчі дні, наголошуючи, що переговори щодо припинення війни досягли «критичної стадії».

Окремо, на зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії обговорювалось використання заморожених російських коштів для підтримки відновлення України. Загалом, мова йде про понад 8 млрд фунтів стерлінгів, заморожених у британських банках.

Ці кошти, як вважають джерела, можуть стати важливим важелем для Європи та України у мирних переговорах, що їх веде президент США Дональд Трамп. Очікується, що заморожені активи дозволять забезпечити фінансування для України на два роки, що збільшить тиск на Кремль.

Водночас, прогрес щодо угоди затримується через опір Бельгії, де зберігаються основні активи. Уряд Бельгії побоюється юридичних наслідків, оскільки сума заморожених активів становить третину річного ВВП країни. Однак представники британського уряду висловили оптимізм і сподіваються, що угода буде укладена вже наступного тижня.

Як повідомлялось, у Брюсселі відбулися важливі переговори між президентом України Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Антоніу Коштою. Під час зустрічі лідери обговорили подальші кроки щодо підтримки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня також відвідав Велику Британію. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

До слова, міністри фінансів країн «Великої сімки» розглядають можливість використання всіх заморожених російських активів для сприяння досягненню справедливого та тривалого миру в Україні, а також для підтримки економічних реформ в країні. 

Теги: фінансування Європейський Союз переговори

