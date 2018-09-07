Візит місії МВФ до Києва: на Україну очікує дефолт?

Державні фінанси співають романси

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Киев посетила миссия МВФ, судя по всему итог двухчасовых переговоров Премьера Гройсмана с Председателем миссии ван Роденом: стороны остались при своем.

МВФ продолжает настаивать на сравнении цены газа для населения и промышленности. Переговоры вокруг условий транша продолжится, скорее всего компромиссом станет не столь радикальное, но тем не менее повышение тарифов.

Гройсман категорически против повышения цены на газ как того требует МВФ. Это означает, что газ для украинцев с 1 октября 2018 подорожает на 60%.

Ситуация премьеру хорошо известна и последствия повышения тарифов он понимает. Как для страны, так и для себя лично.

Даже при нынешнем уровне тарифов, их не вытягивает ни государство, ни население. На 1 июля долги по предоставлению населению льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг составили 8,3 млрд гривен. При этом 60% из них были просрочены, а общий уровень финансирования субсидий из госбюджета за 7 месяцев этого года составляет 77%. Долги населения по коммуналке перевалили за 44 млрд. грн. В случае повышения тарифов на субсидии потребуется уже не 70 млрд. грн., а 114.

Перед правительством стоит выбор между плохим и очень плохим: либо поднимать цену на газ и получить транш, или объявлять дефолт, получить девальвацию гривны, курс 50 гривен за доллар и неконтролируемый рост цен.

Так что наш паровоз в дефолт летит, а госфинансы поют романсы...

Джерело: блог Андрія Золотарьова

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