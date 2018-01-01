  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)
    Думки вголос

    Церковні діалог та примирення: київський чи московський сценарії?

    Про діалог та примирення
    Україна говорить, що прагне діалогу та примирення. І Москва заявляє, що прагне діалогу та примирення. Тільки от кінцеву мету сторони бачать різну. Україна бачить метою діалогу відновлення суверенітету в міжнародно визнаних кордонах та повноцінне визнання Росією нашої державності - з відмовою від намірів інтегрувати Україну в кремлівський
    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Сьогодні, 07:06
    • Розсилка
    Патріарх Філарет
    Патріарх Філарет

    Про діалог та примирення

    Україна говорить, що прагне діалогу та примирення.

    І Москва заявляє, що прагне діалогу та примирення.

    Тільки от кінцеву мету сторони бачать різну.

    Україна бачить метою діалогу відновлення суверенітету в міжнародно визнаних кордонах та повноцінне визнання Росією нашої державності - з відмовою від намірів інтегрувати Україну в кремлівський нео-імперський проект.

    Для Москви мета діалогу - узгодження з Києвом умов, на яких наша держава, при позірному збереженні зовнішніх атрибутів, фактично має стати протекторатом Росії. Тільки за таких умов нам гарантують мир - якщо будемо покірними слугами в побудові «русского міра».

    Те саме стосується і діалогу між Київським Патріархатом та РПЦ.

    Читайте також

    Ми бачимо метою діалогу - визнання автокефалії Церкви в Україні, утворення єдиної Помісної Церкви.

    МП бачать метою діалогу «подолання розколу», тобто повернення Київського Патріархату під юрисдикцію Московської патріархії (і, відповідно, Кремля).

    Ми хочемо справедливого миру. Вони - капітуляції. Якщо домовимося - почесної капітуляції.

    Нас закликають зрадити Україну та Українську Церкву - як це зробили раніше такі, як Масендич. «Не бійтеся радикалів та націоналістів», тобто не зважайте на думку народу - говорять нам, - і за це Москва готова «надати» брязкальця своєї «канонічності».

    Невже там такої низької думки про нас, що вірять, ніби ми готові стати зрадниками? Чи вважають, що ми справді переймаємося їхніми «анафемами» та брязкальцями московської «канонічності»?

    Ми готові до діалогу про те, у який спосіб МП визнає єдину Помісну УПЦ. Про зраду діалогу точно не буде.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    церква РПЦ УПЦ МП УПЦ КП релігія держава Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ