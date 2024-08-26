Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України

Прочани Москвоської церкви в Україні попри заборону прийшли до Почаївської лаври на Тернопільщині

Цікаву думку прочитав у Архімандрита Ніконора, що хід, який Московський патріархат в Україні веде на Почаїв з рефреном «наша віра славна, віра православна», насправді має звʼязок з традицією великих католицьких піших паломництв, найбільш відоме з яких – до Сантьяго-де-Кампостела (800 км).

Болгарський архімандрит слушно зауважує, що навряд чи в наших землях в період збору врожаю мешканці полишали би свої господарства на тривалий час (щонайменше на півмісяця, бо слід враховувати і повернення додому).

Ходоки мабуть цьому міркуванню сильно здивувалися би. Як і тому факту, що популярна серед православних книга «Невидима брань» – адаптація преподобним Никодимом Святогорцем книги католицького ченця Лоренцо Скуполі.