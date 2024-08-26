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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України

glavcom.ua
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Прочани Москвоської церкви в Україні попри заборону прийшли до Почаївської лаври на Тернопільщині
фото: suspilne.media

Цікаву думку прочитав у Архімандрита Ніконора, що хід, який Московський патріархат в Україні веде на Почаїв з рефреном «наша віра славна, віра православна», насправді має звʼязок з традицією великих католицьких піших паломництв, найбільш відоме з яких – до Сантьяго-де-Кампостела (800 км).

Болгарський архімандрит слушно зауважує, що навряд чи в наших землях в період збору врожаю мешканці полишали би свої господарства на тривалий час (щонайменше на півмісяця, бо слід враховувати і повернення додому).

Ходоки мабуть цьому міркуванню сильно здивувалися би. Як і тому факту, що популярна серед православних книга «Невидима брань» – адаптація преподобним Никодимом Святогорцем книги католицького ченця Лоренцо Скуполі.

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Теги: Московська церква в Україні релігія пропаганда

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