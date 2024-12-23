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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія

glavcom.ua
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Усик після бою показав унікальний артефакт мільйонам глядачів – шаблю Івана Мазепи
кадр з трансляції

Не можна зняти анафему, яку не було накладено

Через шаблю Мазепи знову почалося толочіння в ступі питання «зняття анафеми з гетьмана».

Але не можна «зняти анафему» – бо це би означало, що вона справді була накладена. Однак цього не було, бо ніякого вчинку, за які церква проголошує анафему, Мазепа не вчинив. Якраз навпаки – він, на відміну від пʼяниці, розпусника та богохульника Петра Романова був людиною побожною і щирим меценатом для Київської Митрополії.

Те, що Петро наказав прочитати в Глухові анафему та влаштувати карнавальне дійство проклинання Мазепи, з чорними свічками та опудалом – з церковної точки зору є ганебний фарс. Це так, якби зараз Путін наказав читати в Донецьку «анафему» нашому президенту. Хтось би переймався тим, щоб її потім «зняти»?

Звісно, що Українська церква ніколи не визнавала і не сприймала царську анафему як щось справжнє, що потребує «зняття». 2018 р. Вселенський Патріархат спеціальною заявою також засвідчив, що такої анафеми не було і немає.

Отже, нічого «знімати» не потрібно.

А от що могли би зробити в юрисдикції митрополита Онуфрія, аби засвідчити, що і для них такої анафеми нема – так це відкрито та з повідомленнями в ЗМІ провести літургію з молитвами про спокій душі великого гетьмана. І Усика запросити, і щоб митрополит Онуфрій особисто очолив. Бо якщо відслужать – то справді і вони в ту «анафему» не вірять. А от якщо відмовляться…

Тож хто може, передайте чемпіону цю ідею – вони ж із Онуфрієм дотепер досить близько спілкувалися. Нехай попросить – але щоб м. Онуфрій особисто очолив літургію заупокійну. Бо інакше москвоботи придумають, як все потім перебрехати.

А як відмовить, то може це допоможе чемпіону краще зрозуміти, на чиєму боці Онуфрій і визнати, що москвославіє – це не православʼя.

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Джерело
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Теги: історія Іван Мазепа релігія Олександр Усик Митрополит Онуфрій путін церква

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