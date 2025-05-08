Головна Думки вголос Митрополит Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Роберт Френсіс Превост народився у Чикаго, штат Іллінойс, 14 вересня 1955 року
фото: AP

Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево

Цікавий вибір імені: Лев XIII був людиною ХІХ століття, хто зробив значний внесок у перехід Католицької Церкви і конкретно Ватикану у нові умови XX століття.

Вибір саме цього імені ніби обходить всі лінії XX століття після нього – дві світові війни, II Ватиканський собор та все, що було після нього, ніби перегортаючи сторінку.

Вибір саме цього імені може свідчити певною мірою про бажання бути самостійним понтифіком, а не сприйматися як спадкоємець або продовжувач чиєїсь лінії.

Роберт Френсіс Превост народився у Чикаго, штат Іллінойс, 14 вересня 1955 року – отже має майже 70 років, що є досить молодим віком для обраного понтифіка.

Батько Луї Маріус Прево французького та італійського походження і мати Мілдред Мартінес іспанського походження – отже представляє і європейське коріння, і обидві Америки – Північну та Південну (служив єпископом у Перу, про що згадав у промові, частину її виголосивши іспанською мовою).

Має досвід як служіння у звичайній єпархії, місіонерства, так і керівний досвід в ордені Августинців та у Курії.

Перший виступ справляє приємне враження стриманого ієрарха з достатньою харизмою. Зовнішність нагадує класичні образи понтифіків першої половини XX століття.

Стриманий вибір, що певним чином поєднує Старий і Новий Світ, США та «Глобальний Південь», чернецтво, місіонерство та практичний досвід праці на рівні єпархіального єпископа.

P.S. Походження нового понтифіка зі США так само має значення, як і тривале служіння в Перу. Це відповідь тим численним коментаторам, які кинулися повʼязувати нового главу РКЦ з чинними політиками, що є чистої води спекуляцією.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ватикан Конклав Папа Римський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки поширенню консервативних блогів та впливових осіб у соціальних мережах, цього разу кампанія не схожа на жодну з попередніх
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи
1 травня, 15:50
Папа Франциск погасив іпотеку за макаронну фабрику, яка працює при в'язниці
Стало відомо, куди пожертвував свої гроші Папа Франциск перед смертю
28 квiтня, 04:58
Білий дім: «Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч»
Зеленський вдруге зустрінеться з Трампом після похорону Папи
26 квiтня, 12:28
Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років
Півфінали єврокубків почнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського
25 квiтня, 12:08
Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня
Стали відомі нові дати матчів Серії А, які були перенесені через смерть Папи Римського
23 квiтня, 10:40
Папа Римський помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
22 квiтня, 17:39
Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
22 квiтня, 15:45
На момент смерті понтифіку було 88 років
Тяжкий спадок Франциска. Яким був цей Папа Тема дня
21 квiтня, 22:00
Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска
Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска
21 квiтня, 21:33

Митрополит Євстратій (Зоря)

Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський
Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський
Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія
Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія
Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України
Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
Болгарська церква обрала нового Патріарха. Хто ним став
Болгарська церква обрала нового Патріарха. Хто ним став

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
34K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
22K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
13K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Сьогодні, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua