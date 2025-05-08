Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський

Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево

Цікавий вибір імені: Лев XIII був людиною ХІХ століття, хто зробив значний внесок у перехід Католицької Церкви і конкретно Ватикану у нові умови XX століття.

Вибір саме цього імені ніби обходить всі лінії XX століття після нього – дві світові війни, II Ватиканський собор та все, що було після нього, ніби перегортаючи сторінку.

Вибір саме цього імені може свідчити певною мірою про бажання бути самостійним понтифіком, а не сприйматися як спадкоємець або продовжувач чиєїсь лінії.

Роберт Френсіс Превост народився у Чикаго, штат Іллінойс, 14 вересня 1955 року – отже має майже 70 років, що є досить молодим віком для обраного понтифіка.

Батько Луї Маріус Прево французького та італійського походження і мати Мілдред Мартінес іспанського походження – отже представляє і європейське коріння, і обидві Америки – Північну та Південну (служив єпископом у Перу, про що згадав у промові, частину її виголосивши іспанською мовою).

Має досвід як служіння у звичайній єпархії, місіонерства, так і керівний досвід в ордені Августинців та у Курії.

Перший виступ справляє приємне враження стриманого ієрарха з достатньою харизмою. Зовнішність нагадує класичні образи понтифіків першої половини XX століття.

Стриманий вибір, що певним чином поєднує Старий і Новий Світ, США та «Глобальний Південь», чернецтво, місіонерство та практичний досвід праці на рівні єпархіального єпископа.

P.S. Походження нового понтифіка зі США так само має значення, як і тривале служіння в Перу. Це відповідь тим численним коментаторам, які кинулися повʼязувати нового главу РКЦ з чинними політиками, що є чистої води спекуляцією.