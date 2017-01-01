Чому українці так полюбляють святкувати навколо переповнених наїдками столів

Нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна кількість їжі в нас

Щодо святкових застіль Можливо я помиляюсь, але здається часи голодного і убогого життя українського народу в ХХ столітті досі даються взнаки через святкування навколо переповненого наїдками стола. Велика кількість різноманітної їжі підсвідомо асоціюється з успішністю, щастям, багатством. Сама можливість з’їсти стільки, що вже не

Фото: 2016rik.pp.ua Об‘їдання ще нікому здоров‘я не додавало.

Нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна кількість їжі в нас

Щодо святкових застіль

Можливо я помиляюсь, але здається часи голодного і убогого життя українського народу в ХХ столітті досі даються взнаки через святкування навколо переповненого наїдками стола.

Велика кількість різноманітної їжі підсвідомо асоціюється з успішністю, щастям, багатством. Сама можливість з’їсти стільки, що вже не хотітеметься - сприймається як свято. Тож намагаються на стіл поставити більше, більше, більше...

Тому, мабуть, нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна, за їхніми уявленнями, кількість їжі, яку пропонують гостям.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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