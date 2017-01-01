Чому українці так полюбляють святкувати навколо переповнених наїдками столів
- Сьогодні, 16:45
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Нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна кількість їжі в нас
Щодо святкових застіль
Можливо я помиляюсь, але здається часи голодного і убогого життя українського народу в ХХ столітті досі даються взнаки через святкування навколо переповненого наїдками стола.
Велика кількість різноманітної їжі підсвідомо асоціюється з успішністю, щастям, багатством. Сама можливість з’їсти стільки, що вже не хотітеметься - сприймається як свято. Тож намагаються на стіл поставити більше, більше, більше...
Тому, мабуть, нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна, за їхніми уявленнями, кількість їжі, яку пропонують гостям.
Джерело: блог Єпископа Євстратія