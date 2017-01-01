  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)
    Думки вголос

    Чому українці так полюбляють святкувати навколо переповнених наїдками столів

    Нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна кількість їжі в нас
    Щодо святкових застіль Можливо я помиляюсь, але здається часи голодного і убогого життя українського народу в ХХ столітті досі даються взнаки через святкування навколо переповненого наїдками стола. Велика кількість різноманітної їжі підсвідомо асоціюється з успішністю, щастям, багатством. Сама можливість з’їсти стільки, що вже не
    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Сьогодні, 16:45
    • Розсилка
    <span>Об&lsquo;їдання ще нікому здоров&lsquo;я не додавало.</span>
    Фото: 2016rik.pp.ua
    Об‘їдання ще нікому здоров‘я не додавало.

    Нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна кількість їжі в нас

    Щодо святкових застіль

    Можливо я помиляюсь, але здається часи голодного і убогого життя українського народу в ХХ столітті досі даються взнаки через святкування навколо переповненого наїдками стола.

    Велика кількість різноманітної їжі підсвідомо асоціюється з успішністю, щастям, багатством. Сама можливість з’їсти стільки, що вже не хотітеметься - сприймається як свято. Тож намагаються на стіл поставити більше, більше, більше...

    Читайте також

    Тому, мабуть, нас дивує «скупість» на столах у країнах Заходу - а приїжджих звідти вражає неймовірна, за їхніми уявленнями, кількість їжі, яку пропонують гостям.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    свята українці новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сашко Лірник
    Сашко Лірник

    Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ