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    Думки вголос

    Рублі засліпили очі? Як пропагандисти Московського патріархату поширюють брехню про УПЦ

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    Вже стало традицією &laquo;пе-же&raquo; &laquo;бачити&raquo; те, чого нема, і не бачити те, що є - Рублі засліпили очі? Як пропагандисти Московського патріархату поширюють брехню про УПЦ
    Вже стало традицією «пе-же» «бачити» те, чого нема, і не бачити те, що є

    Сайт «сміх подовжує життя» - ані дня без брехні?

    Пропагандистський ресурс вчергове вляпався - у короткій замітці ЧОТИРИ рази збрехав.

    1. На Архієрейському Соборі ПЦУ не було жодного ієрарха, окрім ієрархів ПЦУ. В цьому легко можна пересвідчитися, переглянувши фотографії з Собору.

    2. Сам Собор відбувся у Митрополичих палатах, а не «у храмі», як пишуть пропагандисти. Це також видно усім, окрім засліплених рублями... Місце проведення також зазначене в Постановах Собору - хіба що «пе-же» не вміють читати українською.

    3. ПІСЛЯ закінчення Собору та підходу до преси Митрополита Епіфанія у Святій Софії відбувся подячний молебень - і ось на цьому молебні дійсно були присутні гості з офіційної делегації Вселенського Патріархату. На МОЛЕБНІ, а не на Соборі, який завершився.

    4. Делегація прибула на запрошення Митрополита з нагоди урочистостей і брала участь у богослужіннях та прийнятті. Спостерігати за Собором вона могла лише в той самий спосіб, що і всі, хто має доступ до мережі - прочитавши публікації про його перебіг та рішення.

    5. Однак вже стало традицією «пе-же» «бачити» те, чого нема, і не бачити те, що є - то крітський ієрарх «не служив», то «собор пройшов у храмі святої Софії Київської», то закордонні ієрархи ввижаються «спостерігачами» там, де вони не були присутні... Цікаво - це від багатої фантазії, від небажання працювати, перевіряючи факти, чи у такий спосіб таємні прихильники ПЦУ серед «пе-же» цілеспрямовано виставляють ресурс, де працюють, як джерело брехні та фейків?

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    Рублі засліпили очі? Як пропагандисти Московського патріархату поширюють брехню про УПЦ
    Рублі засліпили очі? Як пропагандисти Московського патріархату поширюють брехню про УПЦ

    P.S. Як вишенька на торт - на сайті Ромфея, на який посилаються «пе-же», немає ані слова про присутність ієрархів Вселенського Патріархату на Архієрейському Соборі ПЦУ або про якусь «спостережну» функцію делегації. SOBOR, про який згадано в тексті - це Об‘єднавчий Собор 15.12.18 р. (з нагоди першої річниці Об‘єднавчого Собору (SOBOR).)

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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