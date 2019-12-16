Рублі засліпили очі? Як пропагандисти Московського патріархату поширюють брехню про УПЦ

Вже стало традицією «пе-же» «бачити» те, чого нема, і не бачити те, що є

Сайт «сміх подовжує життя» - ані дня без брехні?

Пропагандистський ресурс вчергове вляпався - у короткій замітці ЧОТИРИ рази збрехав.

1. На Архієрейському Соборі ПЦУ не було жодного ієрарха, окрім ієрархів ПЦУ. В цьому легко можна пересвідчитися, переглянувши фотографії з Собору.

2. Сам Собор відбувся у Митрополичих палатах, а не «у храмі», як пишуть пропагандисти. Це також видно усім, окрім засліплених рублями... Місце проведення також зазначене в Постановах Собору - хіба що «пе-же» не вміють читати українською.

3. ПІСЛЯ закінчення Собору та підходу до преси Митрополита Епіфанія у Святій Софії відбувся подячний молебень - і ось на цьому молебні дійсно були присутні гості з офіційної делегації Вселенського Патріархату. На МОЛЕБНІ, а не на Соборі, який завершився.

4. Делегація прибула на запрошення Митрополита з нагоди урочистостей і брала участь у богослужіннях та прийнятті. Спостерігати за Собором вона могла лише в той самий спосіб, що і всі, хто має доступ до мережі - прочитавши публікації про його перебіг та рішення.

5. Однак вже стало традицією «пе-же» «бачити» те, чого нема, і не бачити те, що є - то крітський ієрарх «не служив», то «собор пройшов у храмі святої Софії Київської», то закордонні ієрархи ввижаються «спостерігачами» там, де вони не були присутні... Цікаво - це від багатої фантазії, від небажання працювати, перевіряючи факти, чи у такий спосіб таємні прихильники ПЦУ серед «пе-же» цілеспрямовано виставляють ресурс, де працюють, як джерело брехні та фейків?

P.S. Як вишенька на торт - на сайті Ромфея, на який посилаються «пе-же», немає ані слова про присутність ієрархів Вселенського Патріархату на Архієрейському Соборі ПЦУ або про якусь «спостережну» функцію делегації. SOBOR, про який згадано в тексті - це Об‘єднавчий Собор 15.12.18 р. (з нагоди першої річниці Об‘єднавчого Собору (SOBOR).)