Про патріарха Гундяєва, війну і мир

Гундяєв за одну зміну в тексті своїх заклинань «рубає голову»

Священика Іоана Коваля, уродженця України та клірика м. Москва, Гундяєв у лютому цього року «заборонив у служінні», а днями «церковний суд» – «позбавив сану».

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Причина? Він у езотеричному заклинанні (яке Гундяєв назвав «Малітвай а святой русі») замінив слово «перемога» на слово «мир». Чим, на думку Гундяєва і прісних, порушив купу правил і підірвав єдність РПЦ. Бо посмів просити не перемоги для %утіна і його імперії зла.

А тепер – до справ українських.

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Гундяєв за одну зміну в тексті своїх заклинань «рубає голову».

А які покарання наклав він на вище духовенство МПвУ-УПЦ, яке нібито оголосило ще рік тому «незалежність від Москви»?

Хоч якесь? Хоча б заяву про незадоволення? Якесь зауваження зробив?

Нічого!

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Зрозуміло, що адептам МП та найманим працівникам її структур, які свою совість продають за зарплату з бюджету отца Вадімія і Ко – це не аргумент. Їм – ніщо не аргумент. Навіть якби мертві воскресли і сповістили чи ангели з неба.

Але всім, хто справді хоче розуміти і розбиратися – хіба не очевидно, що коли Гундяєв за одне замінене слово в «молитві» – «позбавляє сану», то що би він зробив з тими, хто реально розірвав би підлеглість РПЦ?