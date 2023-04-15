Великдень 2023: де дивитися трансляції богослужінь ПЦУ та УГКЦ – список каналів

В УПЦ та УГКЦ повідомили, де можна дивитись трансляції Великодніх богослужінь

Святкові літургії розпочнуться у Києві з 23:00 год 15 квітня і триватимуть до ранку 16 квітня

У Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві повідомили, де можна дивитись трансляції Великодніх богослужінь.

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Як зазначається на сайті ПЦУ, богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві розпочнеться о 23:00 год 15 квітня і триватиме до 4:00 год 16 квітня.

Транслюватимуть подію на офіційних сторінках ПЦУ та митрополита Епіфанія у Фейсбуці, на Ютуб-каналі ПЦУ та в етері національного всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

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Великодні богослужіння УГКЦ у прямому ефірі буде транслювати «Живе телебачення».

Початок богослужіння Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового – 16 квітня о 7.30.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього тисячі людей за традицією дочекалися на сходження Благодатного вогню. Ця подія символізує нерукотворне світло Воскресіння Ісуса Христа.

Також, Православна церква України створила мобільний застосунок «Моя церква». Він доступний в App Store і Google Play. За допомогою застосунку можна знайти найближчі храми помісної української церкви.