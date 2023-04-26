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Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
СБУ знає, що на Рівненщині діє монастир,  який підпорядковується Москві
фото з відкритих джерел

Монастир підпорядковується напряму московському патріарху Кирилу та не є частиною УПЦ (МП)

Народна депутатка Соломія Бобровська звернулася до Служба безпеки України щодо Корецького монастиря на Рівненщині, який перебуває під прямим управлінням РПЦ в Москві. Про це нардепка написала у Fаcebook.

З відповіді випливає, що СБУ знає, що на Рівненщині діє монастир,  який підпорядковується Москві, однак нічого з ним зробити не може наразі.

«СБУ відписала, що взяла до уваги і будуть працювати. Але тон відповіді залишає не багато сподівань на активну роботу. Буду продовжувати слідкувати за ситуацією, питання релігійні залишатимуться пріоритетом», – написала Бобровська.

Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ фото 1

Нагадаємо, у листопаді Служба безпеки України проводила обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині. У канонічному плані монастир підпорядковується напряму московському патріарху Кирилу та не є частиною УПЦ (МП).

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Теги: церква війна релігія документи Рівненщина Києво-Печерська лавра свято

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