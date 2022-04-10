  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)
рус
    Думки вголос

    Що на нас чекає після перемоги

    Наша країна і після перемоги не буде ідеальною. Але вже те, що вона буде &ndash; перемога - Що на нас чекає після перемоги
    Наша країна і після перемоги не буде ідеальною. Але вже те, що вона буде – перемога

    Після перемоги ми все більше будемо знати і про зрадників, і про мародерів

    Що на нас чекає?

    Після перемоги – буде багато питань про минуле. І багато суперечок про майбутнє.

    Буде багато незадоволення. Бо перемога, яку уявляють, і перемога в реальності – завжди дуже різні.

    Так було після Помаранчевої революції та Революції гідності.

    Зараз ми зосереджені на вшануванні героїв і волонтерів. Але після перемоги все більше будемо знати і про зрадників, і про мародерів.

    Не Путін складав списки, за якими окупанти «виловлювали» тих, хто має авторитет в громаді та здатен очолити опір. Щоби їх першими «знешкодити». Складали місцеві.

    Не Шойгу в Маріуполі зробив все, щоби якнайшвидше вивести з ладу мережі постачання води й електрики. Це зробили ті, хто мав доступ на місці.

    І таких прикладів – тисячі. Великих і менших.

    Вже зараз є багато «чому?» Далі їх буде більше.

    АЛЕ!

    Згадайте, що наш народ століттями виборював Незалежність. 30 років тому вона була відновлена. Здійснилася мрія поколінь! І хоча Україна не стала саме такою, якою її хотіли бачити, але вона – ВІДБУЛАСЯ.

    Наша країна і після перемоги не буде ідеальною. Але вже те, що вона БУДЕ – перемога.

    В ній не зникнуть чвари і протистояння. Але краще нехай так, ніж як у сусідів – «на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує…».

    Вона не стане раєм – але точно не перетвориться на руїну й пекло, як для нас спланували в Кремлі і на що перетворили все, де вже встигли похазяйнувати окупанти.

    Московія (вірю, що саме до неї зіжметься нинішня недоімперія) залишиться нашим сусідом, бо така є географія. Але міф про «братні народи» та «святу Русь» вмре так само, як вмерли міфи ХІХ століття про «слов’янську єдність», під шумок яких Петербург впивався пазурями імперського орла в Польщу і Балкани.

    Тож нехай наша, українська, перемога, не зможе бути ідеальною, як не змогли бути ідеальними наші попередні перемоги – але вона врятує для України майбутнє і стане основою для того, щоби в боротьбі й праці досягати ще кращого.

    «Я на гору круту крем’яную

    Буду камінь важкий підіймать

    І, несучи вагу ту страшную,

    Буду пісню веселу співать.

    Так! я буду крізь сльози сміятись,

    Серед лиха співати пісні,

    Без надії таки сподіватись,

    Буду жити! Геть думи сумні!»

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Чорноморець
    Юрій Чорноморець

    Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що на нас чекає після перемоги