  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Британія надає Україні 500 портативних генераторів

    Перша партія обладнання вже надійшла до України - Британія надає Україні 500 портативних генераторів

    Перша партія обладнання вже надійшла до України

    Ілюстративне фото

    Додаткові джерела енергії можуть знадобитися через перебої в енергомережах

    177 мобільних генераторів, призначених для підтримки надійності енергопостачання, надійшло в Україну з Великобританії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

    «В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Перша партія в 21 генератор надійшла раніше», – йдеться в повідомленні.

    Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії в результаті ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

    Найближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії, додали у відомстві.

    Нагадаємо, що захоплена російськими окупантами Чорнобильська АЕС була знеструмленою протягом декількох днів. У цей час життєдіяльність станції підтримувалася через дизель-генератори.

    Читайте також: General Motors випускатиме водневі мобільні електростанції

    Теги: росія окупанти війна АЕС Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британія надає Україні 500 портативних генераторів