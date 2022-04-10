Британія надає Україні 500 портативних генераторів

Перша партія обладнання вже надійшла до України

Додаткові джерела енергії можуть знадобитися через перебої в енергомережах

177 мобільних генераторів, призначених для підтримки надійності енергопостачання, надійшло в Україну з Великобританії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

«В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Перша партія в 21 генератор надійшла раніше», – йдеться в повідомленні.

Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії в результаті ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

Найближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії, додали у відомстві.

Нагадаємо, що захоплена російськими окупантами Чорнобильська АЕС була знеструмленою протягом декількох днів. У цей час життєдіяльність станції підтримувалася через дизель-генератори.