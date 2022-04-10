Британія надає Україні 500 портативних генераторів
Перша партія обладнання вже надійшла до України
Додаткові джерела енергії можуть знадобитися через перебої в енергомережах
177 мобільних генераторів, призначених для підтримки надійності енергопостачання, надійшло в Україну з Великобританії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
«В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Перша партія в 21 генератор надійшла раніше», – йдеться в повідомленні.
Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії в результаті ворожих обстрілів електромереж та обладнання.
Найближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії, додали у відомстві.
Нагадаємо, що захоплена російськими окупантами Чорнобильська АЕС була знеструмленою протягом декількох днів. У цей час життєдіяльність станції підтримувалася через дизель-генератори.
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