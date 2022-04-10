Справжній Армагеддон: з’явилося відео хімічної атаки на Луганщині

Російські окупанти вже двічі обстріляли цистерни з азотною кислотою

9 квітня у місті Рубіжне російські військові влучили зі зброї в цистерну з азотною кислотою й влаштували справжню хімічну атаку.

У мережі з’явилося відео, як ядучий помаранчевий дим здійнявся у небо. Побачене нагадує кадри з якогось фантастичного фільму про кінець світу.

Зафільмувало момент вибуху Радіо Свобода.





Згодом стало відомо, що хмару випарів азотної кислоти внаслідок удару російських окупантів по цистерні в Рубіжному вітром віднесло до позицій рашистів під Кудряшівкою та Варварівкою.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях − набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

При дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру уражену поверхню необхідно промити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

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