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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Заради мертвих та живих ми маємо нести свідчення про російські злочини

glavcom.ua
Щодо «русского міра» та російського геноциду в Україні варто застосовувати слова Елі Візеля: «Заради мертвих ТА живих ми маємо нести свідчення»

«Ніколи знову» перетворилося «Це вже було»

В Меморіальному музеї Голокосту у Вашингтоні з членами делегації ВРЦіРО. Зал памʼяті.

Деякі з інформаційних стендів, якщо замінити «Гітлер» на «Путін», «нацизм» на «русскій мір», «Німеччина» на «Росія» – майже дослівно описують перетворення країни на пекло.

Ті самі методи пропаганди та контролю. Методи ширення ненависті до інших та войновничої гордині щодо самих себе. Таке враження, що Путін, коли був в Німеччині – ретельно переймав досвід нацизму, який пізніше воскресив у своєму правлінні.

«Ніколи знову» перетворилося «Це вже було».

Тому і щодо «русского міра» та російського геноциду в Україні варто застосовувати слова Елі Візеля, викарбувані на стіні музею:
«Заради мертвих ТА живих ми маємо нести свідчення». Свідчення про російські злочини та про відповідальних за них.

Джерело
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Теги: росія путін Друга світова війна

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