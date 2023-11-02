Молдова припиняє виплати внесків у спільну з РФ організацію

У СНД лишається все менше країн

Молдова готує вихід із СНД

Уряд Молдови виключить «Співдружність незалежних держав» (СНД) зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески. Рішення ухвалене після денонсації членства в громадських організаціях і «банківських санкцій, накладених на Російську Федерацію», передає молдовська служба Радіо Свобода.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідно до проєкту рішення міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях цього співтовариства.

На тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У липні парламент проголосував за вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД і з угод, які передбачають формування єдиного освітнього простору, забезпечення прикордонників спеціальним обладнанням та обмін інформацією про надзвичайні ситуації між державами-учасницями тощо.

До слова, Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови підписала наказ про блокування на території країни 31 інтернет-порталу, 21 з яких безпосередньо керують із Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїхав на засідання ради глав держав СНД, яке відбулося 13 жовтня.

Раніше політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ.