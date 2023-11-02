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Молдова припиняє виплати внесків у спільну з РФ організацію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Молдова припиняє виплати внесків у спільну з РФ організацію
У СНД лишається все менше країн
фото з відкритих джерел

Молдова готує вихід із СНД

Уряд Молдови виключить «Співдружність незалежних держав» (СНД) зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески. Рішення ухвалене після денонсації членства в громадських організаціях і «банківських санкцій, накладених на Російську Федерацію», передає молдовська служба Радіо Свобода.

Відповідно до проєкту рішення міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях цього співтовариства.

На тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.

У липні парламент проголосував за вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД і з угод, які передбачають формування єдиного освітнього простору, забезпечення прикордонників спеціальним обладнанням та обмін інформацією про надзвичайні ситуації між державами-учасницями тощо.

До слова, Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови підписала наказ про блокування на території країни 31 інтернет-порталу, 21 з яких безпосередньо керують із Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїхав на засідання ради глав держав СНД, яке відбулося 13 жовтня. 

Раніше політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ.

Теги: росія санкції Молдова СНД

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