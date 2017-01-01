Чому змінюють текст молитві «Отче наш»

Я б не став писати про це публічно. Але мені приходять листи від серйозних людей.

Мовою оригіналу Вот и сегодня мой друг, московский профессор прислал мне выдержку из Итальянской газеты «Република» от 7 декабря Папа Франциск хочет поменять «Отче наш»: «Перевод плохой, Бог не вводит нас во искушение» Итальянский текст самой известной молитвы «Отче наш» может скоро поменяться,

Андрій Зубов Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

Андрій Зубов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я б не став писати про це публічно. Але мені приходять листи від серйозних людей.

Мовою оригіналу

Вот и сегодня мой друг, московский профессор прислал мне выдержку из Итальянской газеты «Република» от 7 декабря

Папа Франциск хочет поменять «Отче наш»: «Перевод плохой, Бог не вводит нас во искушение»

Итальянский текст самой известной молитвы «Отче наш» может скоро поменяться, сообщает редакция итальянской газеты La Repubblica. Это дал понять сам Папа Римский Франциск. «Бог, который вводит нас во искушение, - это плохой перевод, - цитирует издание слова понтифика. - Французы тоже поменяли текст на перевод, в котором говорится: «не позволь мне впасть во искушение». Это я впадаю во искушение, а не Он меня бросает во искушение, чтобы потом посмотреть, как я упал, Отец этого не делает, Отец помогает сразу же подняться».

Бергольо пояснил это в седьмом выпуске программы «Отче наш» на канале Tv2000, принадлежащем Епископской конференции Италии: «Тот, кто вводит тебя во искушение, - это Сатана, это ведомство Сатаны».

О споре вокруг самой известной молитвы христианства - сам Иисус научил ей своих апостолов, которые спрашивали его, как должно молиться, - зашла речь в эти недели, когда во Франции попрощались со старым текстом «Отче наш», передает газета.

Чтобы помочь верующим запомнить новую молитву, ее распространили в десятках тысяч экземпляров в церквах Франции. Официальная смена произошла в воскресенье 3 декабря, говорится в статье.

Профессор спрашивает, не стоит ли задуматься о корректировке русского перевода. Вот что я ответил:

« Я думаю, что вопрос о корректировке русского перевода пока совершенно не актуален. Действительно, в послании апостола Иакова (1:13-14) говорится, что Бог злом не искушает никого, но каждый искушается сам. Но в Бытии 22:1 говорится, когда речь идет о связывании Исаака, что Бог искушал Авраама. Также во Второзаконии 22:8, и в Псалме 16:3. Нынешний русский перевод точно, слово в слово вплоть до глагольных форм следует греческому оригинальному тексту Евангелия от Матфея (6:13). А если говорить по сути, то искушение, в смысле испытания Богом человека известно аскетам и просто серьезным христианам. Бог проверяет нас, насколько мы верны Ему. И в этом, кстати, существенный знак уважения Его к нашей свободе и признание факта полной, безусловной свободы воли человека. Авраам мог бы и не приносить в жертву Исаака, мог бы сказать - «Господи, Ты ли это, Ты ли кровавый бог, требующий жертв первенцев, как демоны Ханаана?» Вменилось бы это Аврааму в праведность? - Не знаю, а вот всецелая готовность на жертву самым дорогим - вменилась. Так что я бы с корректировкой перевода спешить не стал».

Джерело: блог Андрія Зубова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»