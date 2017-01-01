Чому змінюють текст молитві «Отче наш»
- Сьогодні, 07:31
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Я б не став писати про це публічно. Але мені приходять листи від серйозних людей.
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Вот и сегодня мой друг, московский профессор прислал мне выдержку из Итальянской газеты «Република» от 7 декабря
Папа Франциск хочет поменять «Отче наш»: «Перевод плохой, Бог не вводит нас во искушение»
Итальянский текст самой известной молитвы «Отче наш» может скоро поменяться, сообщает редакция итальянской газеты
Бергольо пояснил это в седьмом выпуске программы «Отче наш» на канале Tv2000, принадлежащем Епископской конференции Италии: «Тот, кто вводит тебя во искушение, - это Сатана, это ведомство Сатаны».
О споре вокруг самой известной молитвы христианства - сам Иисус научил ей своих апостолов, которые спрашивали его, как должно молиться, - зашла речь в эти недели, когда во Франции попрощались со старым текстом «Отче наш», передает газета.
Чтобы помочь верующим запомнить новую молитву, ее распространили в десятках тысяч экземпляров в церквах Франции. Официальная смена произошла в воскресенье 3 декабря, говорится в статье.
Профессор спрашивает, не стоит ли задуматься о корректировке русского перевода. Вот что я ответил:
« Я думаю, что вопрос о корректировке русского перевода пока совершенно не актуален. Действительно, в послании апостола Иакова (1:13-14) говорится, что Бог злом не искушает никого, но каждый искушается сам. Но в Бытии 22:1 говорится, когда речь идет о связывании Исаака, что Бог искушал Авраама. Также во Второзаконии 22:8, и в Псалме 16:3. Нынешний русский перевод точно, слово в слово вплоть до глагольных форм следует греческому оригинальному тексту Евангелия от Матфея (6:13). А если говорить по сути, то искушение, в смысле испытания Богом человека известно аскетам и просто серьезным христианам. Бог проверяет нас, насколько мы верны Ему. И в этом, кстати, существенный знак уважения Его к нашей свободе и признание факта полной, безусловной свободы воли человека. Авраам мог бы и не приносить в жертву Исаака, мог бы сказать - «Господи, Ты ли это, Ты ли кровавый бог, требующий жертв первенцев, как демоны Ханаана?» Вменилось бы это Аврааму в праведность? - Не знаю, а вот всецелая готовность на жертву самым дорогим - вменилась. Так что я бы с корректировкой перевода спешить не стал».
Джерело: блог Андрія Зубова