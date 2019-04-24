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    Думки вголос

    Порошенко переміг Путіна

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    • Розсилка
    Порошенко переміг Путіна

    Про останню перемогу п'ятого президента України

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    Из Москвы я вижу далеко не все и, наверно, далеко не так, как видят сами граждане Украины. Но жизнь меня сводила несколько раз с Петром Алексеевичем Порошенко за последние пять лет. Пусть шапочно, на конгрессах и форумах безопасности, но сводила. Я знаю о тех огромных проблемах внутренней стабильности, безопасности граждан, создания системы эффективного самоуправления, которые он не смог решить. Знаю, что проблемы восстановления прав собственности - этот краеугольный камень демократии, Порошенко и не думал решать.

    Но я также знаю, что если бы не Порошенко, нынешней свободной Украины возможно и не было бы вовсе. Он выстоял в неравном противоборстве с Путиным и победил его. Он посылал на смерть украинских юношей и девушек, но без этого нельзя было отстоять свободу и достоинство Украины в те страшные 2014 и 2015 годы, под Иловайском и в Дебальцеве. Я знаю, в каком жалком состоянии была украинская армия весной 2014, а теперь это - реальная сила. Теперь поход на Киев российских танковых колонн обернулся бы настоящей тяжелой войной, на которую решился бы только безумец. А тогда, в 2014 и начале 2015 очень многое определяла воля и умение смотреть в глаза опасности. Многие тысячи украинцев сумели посмотреть в глаза врагу и не отвести их (мне тяжко, что этот враг - мои сограждане), и одним из них был Петр Порошенко. Он не прогнулся перед Путиным - это факт.

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    Но важнее вооруженной силы - та дипломатическая поддержка, та международная симпатия к Украине, которую своими неутомимыми трудами смог обеспечить президент Порошенко. Здесь от главы государства зависит очень много, и он оказался perfect man in perfect place. Имея дипломатическое образование, я понимал, какую трудную задачу он решает и с восхищением смотрел, как он ее решил. Мир с отвращением отвернулся от Путина и обратился с доброжелательной улыбкой к президенту Украины. Европа протянула ему руку. Он сумел убедить мир, что отдать Украину на расчленение России - это совершить новый Мюнхенский сговор, последствия которого будут не менее ужасными чем три четверти века назад. И Запад не отдал Путину Украину.

    Военная, моральная и дипломатическая победа Порошенко над Путиным теперь очевидна, но сейчас Петр Алексеевич одержал над своим врагом еще одну победу, пожалуй, самую разрушительную для кремлевского самовластца. В Украине осуществлен мирный, демократический транзит высшей государственной власти. Действующий президент в честной борьбе уступил сопернику и без каких-либо уверток передал ему свой пост, да еще и предложил всю полноту своего опыта, все свои международные связи и наработки будущей Украине, ее новому президенту Зеленскому.

    Победа Порошенко на выборах вряд ли удивила бы россиян. К таким победам действующей власти, к рокировочкам, к преемникам, к наследникам они привыкли. А вот поражение в честной борьбе и благородный уход проигравшего президента - это то новое, что на пространствах былого СССР происходит не часто. Теперь Путин, Лукашенко, Алиев, Назарбаев, Рахмонов выглядят какими-то динозаврами советского авторитаризма, бесконечно морально устаревшими. С ними, с их приемчиками удержания власти до зевоты скучно жить и до брезгливости противно иметь дело.

    За один день 21 апреля Порошенко обрушил "национального лидера", отторгнувшего пять лет назад у Украины Крым и оккупировавшего часть Донбасса. На этот раз он победил Путина не на поле боя, не на дипломатических переговорах, а на избирательных участках. 
    И об этой последней победе, победе демократии и чести будет с особой благодарностью еще долго вспоминать народ Украины, а народ России уже начал учиться у украинцев той простой истине, что мы, послесоветские люди, вовсе не закляты быть объектами власти. Сами определять себе президентов мы можем, а, следовательно - должны.

    Петр Алексеевич, вы показали нам пример как должен уходить президент!

    Джерело: блог Андрія Зубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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