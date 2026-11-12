Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Адвокати Крупи вигадали, як повернути обвинувальний акт прокурору: суд ухвалив рішення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Адвокати Крупи вигадали, як повернути обвинувальний акт прокурору: суд ухвалив рішення
Тетяна Крупа та її адвокат Іван Костюк на засіданні ВАКС 12 листопада 2026 року
фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Прокурор визнав окремі неточності в обвинувальному акті 

12 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Під час засідання сторона захисту намагалася домогтися повернення обвинувального акта прокурору, посилаючись на помилки та неточності в документі. Однак суд відмовив у задоволенні клопотання. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній на засіданні.

Зокрема, адвокат Крупи Іван Костюк звернув увагу на неправильну, на його думку, дату початку обшуків, а також неточності щодо місця розташування документів, згаданих в обвинувальному акті. Захист наполягав, що ці недоліки є підставою для повернення документа прокурору.

Прокурор погодився з окремими зауваженнями, однак зазначив, що числові неточності не впливають на підсумкові розрахунки. Він також наголосив, що особисто неодноразово перевіряв обвинувальний акт перед його переданням до суду та брав участь у його підготовці.

Окремі запитання захисту стосувалися статусу Тетяни Крупи на момент інкримінованого їй незаконного збагачення. Адвокати порушили питання, чи була вона тоді посадовою особою МСЕК або депутаткою Хмельницької обласної ради.

Суддя ВАКС Денис Коваленко відмовив у задоволенні клопотання захисту.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи за 2024 рік. За результатами перевірки агентство виявило недостовірні відомості на понад 19,8 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на суму понад 235,9 млн грн.

До слова, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Опісля заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

Читайте також:

Теги: Тетяна Крупа Вищий антикорупційний суд корупція в Україні корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція «Мідас»: рік минув. Що маємо на виході
Операція «Мідас»: рік минув. Що маємо на виході
Сьогодні, 14:50
Ексчиновниця Ірина Мудра вже фігурує у справі «Форест Гамп», яку веде НАБУ і САП
Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Сьогодні, 12:30
Захисники Назімова повторно попросили відкласти слухання
Справа про підкуп. Суд застосував примусовий привід до ймовірного спільника Лабазюка
9 листопада, 16:05
Воронжак задекларував $48 тис. готівкових заощаджень, однак не зміг підтвердити можливість накопичити ці кошти
Дві квартири і позашляховик, записаний на тещу: що НАЗК знайшло в декларації посадовця ТЦК
9 листопада, 11:48
НАБУ проводить розслідування щодо корупції у державних органах та компаніях
НАБУ увімкнуло світло. Тепер час прибирати
8 листопада, 14:40
Генерал Дука є фігурантом справи «Карфаген»
Справа «Карфаген». Генерал Дука розповів свою версію конфлікту з детективами НАБУ під час обшуків
6 листопада, 17:31
Підозрюваний розповів, кому може бути вигідно затягування процесу
Фігурант «Карфагена» генерал Дука виступив із гучним звинуваченням під час суду (відео)
6 листопада, 16:50
ВАКС обирає запобіжний захід Сергію Дуці
Чому ВАКС не пустив журналістів на засідання у справі генерала СБУ? Пояснення захисту
6 листопада, 15:24
Ценова сзяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн
Суд ухвалив рішення стосовно фігуранта справи «Карфаген» Ценова
5 листопада, 16:11

Кримінал

Адвокати Крупи вигадали, як повернути обвинувальний акт прокурору: суд ухвалив рішення
Адвокати Крупи вигадали, як повернути обвинувальний акт прокурору: суд ухвалив рішення
Нацполіція не звільнила фігуранта «Карфагену», але ухвалила рішення стосовно нього – ЗМІ
Нацполіція не звільнила фігуранта «Карфагену», але ухвалила рішення стосовно нього – ЗМІ
Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Справу про «золоті яйця» Міноборони скеровано до суду
Справу про «золоті яйця» Міноборони скеровано до суду
Смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів у Тернополі. Суд виніс вирок лікарям
Смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів у Тернополі. Суд виніс вирок лікарям
Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання
Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
121K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
112K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua