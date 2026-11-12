Адвокати Крупи вигадали, як повернути обвинувальний акт прокурору: суд ухвалив рішення

Тетяна Крупа та її адвокат Іван Костюк на засіданні ВАКС 12 листопада 2026 року

Прокурор визнав окремі неточності в обвинувальному акті

12 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Під час засідання сторона захисту намагалася домогтися повернення обвинувального акта прокурору, посилаючись на помилки та неточності в документі. Однак суд відмовив у задоволенні клопотання. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній на засіданні.

Зокрема, адвокат Крупи Іван Костюк звернув увагу на неправильну, на його думку, дату початку обшуків, а також неточності щодо місця розташування документів, згаданих в обвинувальному акті. Захист наполягав, що ці недоліки є підставою для повернення документа прокурору.

Прокурор погодився з окремими зауваженнями, однак зазначив, що числові неточності не впливають на підсумкові розрахунки. Він також наголосив, що особисто неодноразово перевіряв обвинувальний акт перед його переданням до суду та брав участь у його підготовці.

Окремі запитання захисту стосувалися статусу Тетяни Крупи на момент інкримінованого їй незаконного збагачення. Адвокати порушили питання, чи була вона тоді посадовою особою МСЕК або депутаткою Хмельницької обласної ради.

Суддя ВАКС Денис Коваленко відмовив у задоволенні клопотання захисту.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи за 2024 рік. За результатами перевірки агентство виявило недостовірні відомості на понад 19,8 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на суму понад 235,9 млн грн.

До слова, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Опісля заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.