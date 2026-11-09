Дві квартири і позашляховик, записаний на тещу: що НАЗК знайшло в декларації посадовця ТЦК

Воронжак задекларував $48 тис. готівкових заощаджень, однак не зміг підтвердити можливість накопичити ці кошти

Агентство виявило недостовірні відомості на понад 3 млн грн, однак ознак незаконного збагачення не встановило

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на 3,1 млн грн у декларації за 2025 рік Павла Воронжака – начальника відділу комплектування Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Серед сумнівних активів – $48 тис. готівкою та позашляховик Dodge Durango, оформлений на тещу посадовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву правоохоронців.

За результатами повної перевірки декларації НАЗК встановило, що Воронжак задекларував $48 тис. готівкових заощаджень, однак не зміг документально підтвердити можливість накопичити ці кошти. Сукупний дохід посадовця за 2023–2025 роки становив 1,55 млн грн. Його дружина за цей період отримала 81,8 тис. грн соціальних виплат.

Також НАЗК виявило порушення у відомостях про дві квартири в Одесі. Окрему увагу агентства привернув автомобіль Dodge Durango 2023 року випуску вартістю 928,3 тис. грн. Позашляховик зареєстрований на матір дружини посадовця – Людмилу Сильницьку. Водночас уже наступного дня після оформлення автомобіля вона видала довіреності на доньку та зятя.

Під час обшуку автомобіля 5 лютого 2026 року правоохоронці вилучили документи військового обліку, що належали третім особам.

За результатами перевірки НАЗК встановило ознаки подання недостовірних відомостей у декларації на загальну суму 3,099 млн грн. Матеріали перевірки містять ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з декларуванням недостовірної інформації.