Чому ВАКС не пустив журналістів на засідання у справі генерала СБУ? Пояснення захисту

Клопотання про проведення засідання в закритому режимі подала сторона захисту вже після початку розгляду

Вищий антикорупційний суд розділив засідання про обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України Сергію Дуці, який фігурує у справі «Карфаген», на відкриту та закриту частини. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Клопотання про проведення засідання в закритому режимі подала сторона захисту вже після початку розгляду. Адвокати пояснили своє прохання необхідністю забезпечити додаткові заходи безпеки.

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За словами захисників, під час засідання планують озвучувати інформацію, пов’язану із захистом держави. Її розголошення, на думку адвокатів, може становити загрозу.

Також сторона захисту заявила, що відкритий розгляд може обмежити право Дуки та його адвокатів на захист, оскільки вони не зможуть оприлюднити певну інформацію, яка не призначена для загального розголошення.

Суддя оголосив, що виступ прокурора та дослідження доказів відбуватимуться в закритому режимі, а виступи адвокатів – частково відкрито. Закрита частина засідання з обрання запобіжного заходу вже розпочалася. Журналістам вимкнули трансляцію, яка до цього велася на екрані в сусідній залі.

Тим часом журналісти «Слідства.Інфо» викликали поліцію через недопуск медіа до засідання, яке спочатку мало відкритий характер.

Нагадаємо, 6 листопада у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України Сергію Дуці, який фігурує у справі «Карфаген». Попри відкритий характер засідання, журналістів до зали суду не допустили.