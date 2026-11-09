Справа про підкуп. Суд застосував примусовий привід до ймовірного спільника Лабазюка

Колегія суддів постановила здійснити примусовий привід Назімова на засідання

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про примусовий привід Дениса Назімова – керівника підконтрольної народному депутату Сергію Лабазюку компанії «Ю АР Ді» (URD). Обвинувачений вдруге не з’явився на судове засідання, під час якого мав виголосити останнє слово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Зазначається, що після попереднього відкладення засідання суд звернувся до медичного закладу, щоб з’ясувати стан здоров’я Назімова. Там підтвердили, що він перебуває на лікуванні, однак не надали детальної інформації про його стан та можливість брати участь у судових засіданнях.

Під час сьогоднішнього засідання захисники Назімова повторно попросили відкласти слухання. За їхніми словами, обвинувачений досі перебуває в тому самому медзакладі, проте його перевели до іншого відділення.

Прокурор наполягав, що причини неявки є неповажними, та просив застосувати до Назімова грошове стягнення. Натомість сторона захисту вважала таке рішення передчасним, оскільки обвинувачений перебуває на лікуванні.

Зрештою, колегія суддів постановила здійснити примусовий привід Назімова на засідання, призначене на завтра, о 15:00. Він має вийти на зв’язок із судом із власних засобів або з приміщення найближчого суду. Таке рішення ухвалили для встановлення фактичного стану здоров’я обвинуваченого та отримання документів, які підтверджують його можливість або неможливість брати участь у засіданнях.

Нагадаємо, нардепа Сергія Лабазюка та керівника підконтрольної йому компанії «Ю АР Ді» (URD) Дениса Назімова обвинувачують у спробі підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма.