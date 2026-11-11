Справа Крупи: НАЗК знайшло приховані активи та Rolex за мільйон

Тетяна Крупа та її адвокати на засіданні ВАКС

Перевірка декларації колишньої очільниці Хмельницької МСЕК виявила розбіжності у відомостях про доходи, готівку, банківські рахунки та майно

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи за 2024 рік. За результатами перевірки агентство виявило недостовірні відомості на понад 19,8 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на суму понад 235,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на довідку НАЗК від 23 жовтня 2026 року.

Згідно з документом, перевірка тривала з 30 квітня до 15 жовтня 2026 року. Вона охоплювала відомості про доходи, грошові активи, майно та фінансові операції Крупи й членів її сім'ї.

Одним із встановлених порушень стало декларування недостовірної інформації про вартість годинника Rolex. У декларації Крупа зазначила, що право власності на нього було набуте 1 червня 2024 року, а вартість становила 405 тис. грн.

Однак за результатами судової товарознавчої експертизи ринкову вартість годинника на дату придбання оцінили у 1,28 млн грн. Водночас НАЗК виявило невідповідності у відомостях про доходи Крупи та її чоловіка. Зокрема, агентство встановило розбіжності між задекларованими сумами та інформацією, отриманою від банківських установ і податкових органів.

Окрему увагу перевіряльники приділили грошовим активам подружжя. За даними НАЗК, у декларації були зазначені кошти, фактичні залишки яких не відповідали відомостям фінансових установ. Агентство також перевірило походження значних сум готівки та фінансові операції, пов'язані з придбанням майна.

Зокрема, перевірка встановила, що станом на кінець 2024 року Крупа та її чоловік мали грошові активи, походження частини яких не було підтверджено законними доходами.

За висновками НАЗК, у декларації за 2024 рік виявлено недостовірні відомості на загальну суму 19,9 млн грн. Агентство зазначило, що встановлені розбіжності перевищують поріг кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Крім того, НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення на суму 235,9 млн грн. У документі зазначено, що відповідні активи перевищували законні доходи Крупи та її чоловіка.

Під час аналізу агентство врахувало відомості про грошові активи, доходи, банківські операції та придбання майна. Зокрема, перевірялися обставини придбання автомобіля Porsche Cayenne 2024 року випуску, а також значні суми готівки, які фігурували у фінансових операціях подружжя.

НАЗК також встановило, що в декларації були відображені не всі відомості про окремі фінансові операції та грошові активи. Водночас за результатами перевірки агентство не виявило ознак необґрунтованості активів у межах окремої процедури, передбаченої законодавством.

У підсумку НАЗК дійшло висновку про наявність у декларації Крупи ознак правопорушень, передбачених статтею 366-2 Кримінального кодексу України, яка стосується декларування недостовірної інформації, та статтею 368-5 КК України щодо незаконного збагачення.

Водночас висновки НАЗК не є судовим рішенням про винуватість особи. Остаточну правову оцінку встановленим обставинам мають надати уповноважені правоохоронні органи та суд.

У довідці також зазначено, що агентство має вжити заходів для отримання пояснень суб'єкта декларування щодо виявлених недостовірних відомостей, а результати перевірки підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті НАЗК.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у квітні 2026 року НАЗК розпочало повну перевірку виправленої декларації колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи за 2024 рік. У лютому того ж року вона подала виправлений документ, у якому відобразила додаткові відомості про свої статки.

До слова, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Опісля заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.