Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Справа Крупи: НАЗК знайшло приховані активи та Rolex за мільйон

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Справа Крупи: НАЗК знайшло приховані активи та Rolex за мільйон
Тетяна Крупа та її адвокати на засіданні ВАКС
фото: glavcom.ua

Перевірка декларації колишньої очільниці Хмельницької МСЕК виявила розбіжності у відомостях про доходи, готівку, банківські рахунки та майно

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи за 2024 рік. За результатами перевірки агентство виявило недостовірні відомості на понад 19,8 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на суму понад 235,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на довідку НАЗК від 23 жовтня 2026 року.

Згідно з документом, перевірка тривала з 30 квітня до 15 жовтня 2026 року. Вона охоплювала відомості про доходи, грошові активи, майно та фінансові операції Крупи й членів її сім'ї.

Одним із встановлених порушень стало декларування недостовірної інформації про вартість годинника Rolex. У декларації Крупа зазначила, що право власності на нього було набуте 1 червня 2024 року, а вартість становила 405 тис. грн.

Однак за результатами судової товарознавчої експертизи ринкову вартість годинника на дату придбання оцінили у 1,28 млн грн. Водночас НАЗК виявило невідповідності у відомостях про доходи Крупи та її чоловіка. Зокрема, агентство встановило розбіжності між задекларованими сумами та інформацією, отриманою від банківських установ і податкових органів.

Окрему увагу перевіряльники приділили грошовим активам подружжя. За даними НАЗК, у декларації були зазначені кошти, фактичні залишки яких не відповідали відомостям фінансових установ. Агентство також перевірило походження значних сум готівки та фінансові операції, пов'язані з придбанням майна.

Зокрема, перевірка встановила, що станом на кінець 2024 року Крупа та її чоловік мали грошові активи, походження частини яких не було підтверджено законними доходами.

За висновками НАЗК, у декларації за 2024 рік виявлено недостовірні відомості на загальну суму 19,9 млн грн. Агентство зазначило, що встановлені розбіжності перевищують поріг кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Крім того, НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення на суму 235,9 млн грн. У документі зазначено, що відповідні активи перевищували законні доходи Крупи та її чоловіка.

Під час аналізу агентство врахувало відомості про грошові активи, доходи, банківські операції та придбання майна. Зокрема, перевірялися обставини придбання автомобіля Porsche Cayenne 2024 року випуску, а також значні суми готівки, які фігурували у фінансових операціях подружжя.

НАЗК також встановило, що в декларації були відображені не всі відомості про окремі фінансові операції та грошові активи. Водночас за результатами перевірки агентство не виявило ознак необґрунтованості активів у межах окремої процедури, передбаченої законодавством.

У підсумку НАЗК дійшло висновку про наявність у декларації Крупи ознак правопорушень, передбачених статтею 366-2 Кримінального кодексу України, яка стосується декларування недостовірної інформації, та статтею 368-5 КК України щодо незаконного збагачення.

Водночас висновки НАЗК не є судовим рішенням про винуватість особи. Остаточну правову оцінку встановленим обставинам мають надати уповноважені правоохоронні органи та суд.

У довідці також зазначено, що агентство має вжити заходів для отримання пояснень суб'єкта декларування щодо виявлених недостовірних відомостей, а результати перевірки підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті НАЗК.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у квітні 2026 року НАЗК розпочало повну перевірку виправленої декларації колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи за 2024 рік. У лютому того ж року вона подала виправлений документ, у якому відобразила додаткові відомості про свої статки.

До слова, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Опісля заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

Теги: НАЗК Тетяна Крупа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Міністерстві економіки Перелигін відповідав, зокрема, за питання надрокористування
Чи порушив Перелигін антикорупційні обмеження на посаді заступника міністра? НАЗК розпочало перевірку
31 жовтня, 07:15
За парканом опинилася територія площею понад 2,1 тис. кв. м, яку міська рада не передавала підприємцям ані у власність, ані в користування
Суд зобов’язав родину Круп знести паркан, що захоплює понад 2 тис. кв. м землі
28 жовтня, 08:17
Син Крупи повинен особисто з'явитися на засідання у справі про незаконне збагачення його сім'ї
Справа про 160 млн грн. Син Крупи пояснив суду, чому їздити на засідання йому дорого
27 жовтня, 14:18
Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та адвокати під час засідання Вищого антикорупційного суду
Адвокати Крупи влаштували гарячу перепалку із суддею (відео)
21 жовтня, 19:38
У декларації колишньої лікарки МСЕК виявлено недостовірні відомості на понад 5,3 млн грн
Квартира за 3,4 млн від бідної свекрухи: розкрито хитру схему екслікарки МСЕК
21 жовтня, 14:44
Голова НАЗК Віктор Павлущик на Форумі доброчесності громад
Очільник НАЗК назвав сфери, де місцева влада найбільше грішить корупцією
16 жовтня, 18:41
Мер Дніпра Борис Філатов опинився в центрі конфлікту з антикорупційним бюро
Філатов назвав детектива НАБУ «потворою у капелюсі». Скандал отримав продовження
15 жовтня, 19:34
З 4 квітня 2015 року Акціонерне товариство «Антонов» входить до складу державного концерну «Укроборонпром»
Незадекларована квартира, землі та готівка: що НАЗК знайшло у топменеджера «Антонова»
14 жовтня, 08:35
Крупа на засіданні суду 5 жовтня 2026 року
Справа Крупи переходить у дистанційний формат (оновлено)
12 жовтня, 12:50

Кримінал

СБУ оголосила підозру генералу РФ за обстріл Покровська зі «Смерчів»
СБУ оголосила підозру генералу РФ за обстріл Покровська зі «Смерчів»
Справа Крупи: НАЗК знайшло приховані активи та Rolex за мільйон
Справа Крупи: НАЗК знайшло приховані активи та Rolex за мільйон
Суд дозволив Єрмаку пересуватися всією Україною: подробиці рішення
Суд дозволив Єрмаку пересуватися всією Україною: подробиці рішення
Чи відкрито кримінальну справу проти Арахамії після ухвали ВАКС? Відповідь Офісу генпрокурора
Чи відкрито кримінальну справу проти Арахамії після ухвали ВАКС? Відповідь Офісу генпрокурора
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
У Львові чоловік позичив у знайомого авто на день і продав його за $5500
У Львові чоловік позичив у знайомого авто на день і продав його за $5500

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
79K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
74K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Сьогодні, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Сьогодні, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Сьогодні, 13:24
Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua