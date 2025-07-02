Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих
Зловмисникам загрожує до восьми років в'язниці
фото: ДБР

Після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю та адвокатці, які незаконного забирали квартири одиноких померлих людей на Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Зазначається, що після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Проте фігуранти втручались у цей процес і привласнювали квартири.

«Правоохоронець, використовуючи службові зв’язки, отримував інформацію про смерть таких осіб. Адвокатка, прикриваючись професійною діяльністю, забезпечувала «юридичне оформлення» оборудок у судах», – йдеться в повідомленні.

Вже після смерті власника зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання померлої особи. Потім підробляли документи, що нібито підтверджували ці борги та зверталися до суду з вимогою стягнення цих боргів у вигляді передання квартири. Зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще у 2012 році. Вже після такої «легалізації» права власності вони виставляли нерухомість на продаж.

Слідство встановило щонайменше п’ять подібних оборудок з квартирами, які мали перейти у власність запорізької громади.

Загальна вартість нерухомості, яку зловмисники намагалися привласнити, становить понад 3,6 млн гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 358 КК України).

Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше у Києві слідчі викрили шахрайську схему заволодіння трикімнатною квартирою в Солом’янському районі вартістю понад 2,7 млн грн.

Як з’ясували правоохоронці, власницею квартири на проспекті Повітряних Сил була 51-річна самотня киянка, яка не мала спадкоємців. Після її смерті у 2023 році належне їй нерухоме майно мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Втім, незаконно ним заволодіти вирішили двоє місцевих мешканців, віком 34 та 56 років. Фігуранти залучили до незаконної оборудки 55-річного знаймого, який надав свої документи для оформлення фіктивного шлюбу з покійною для реалізації їх злочинного наміру.

Читайте також:

Теги: шахрайство квартира Запоріжжя адвокат поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Власенко ініціює законопроєкт про відповідальність ЗМІ
Скандал із Назарієм Гусаковим. Нардеп Власенко готує закон про співучасть ЗМІ у шахрайстві
30 червня, 15:54
Правоохоронці вилучили тисячі китайських електровелосипедів та електроскутерів
У ЄС викрито масштабну схему ввезення нелегального імпорту з Китаю
27 червня, 11:21
Жолія Алемі у 1990-х поїхала до Нової Зеландії, де вступила на медичний факультет Оклендського університету, але так і не довчилася
У Британії жінка понад два десятиліття працювала психіатром із фальшивим дипломом
21 червня, 04:04
За свої «послуги» ділки брали від 400 до 450 доларів з одного клієнта
У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення фальшивих водійських посвідчень
19 червня, 12:29
Активіст зі СМА Назарій Гусаков пояснив, чому не звітував про всі витрати
Активіст зі СМА Назарій Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві
19 червня, 11:40
Волонтери та медійники запідозрили Назарія Гусакова у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати
Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів
18 червня, 15:38
Кримінальна справа за шахрайство порушена лише щодо одного прокурора
Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ
15 червня, 19:37
Американець роками дурив авіалінії і літав безкоштовно
Американець прикидався бортпровідником і роками безкоштовно літав літаками
12 червня, 15:04
Фігурантів затримали під час передачі грошей, обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн грн
Пів мільйона доларів за крісло. Затримано ділків, що «продавали» посаду директора держпідприємства
2 червня, 15:55

Кримінал

На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих
На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих
Корупція в Мінрегіоні: запобіжний захід для ексдержсекретаря відомства залишився без змін
Корупція в Мінрегіоні: запобіжний захід для ексдержсекретаря відомства залишився без змін
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
Не задекларував мільйони. ДБР повідомило підозру експосадовцю Хмельницької прокуратури
Не задекларував мільйони. ДБР повідомило підозру експосадовцю Хмельницької прокуратури
Сплеск «української» злочинності у Польщі. Посол прокоментував ситуацію
Сплеск «української» злочинності у Польщі. Посол прокоментував ситуацію
Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон на основі «підпису імператора РФ»: реакція прокуратури
Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон на основі «підпису імператора РФ»: реакція прокуратури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
108K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
46K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
40K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
33K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua