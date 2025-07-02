На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих

Після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю та адвокатці, які незаконного забирали квартири одиноких померлих людей на Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Зазначається, що після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Проте фігуранти втручались у цей процес і привласнювали квартири.

«Правоохоронець, використовуючи службові зв’язки, отримував інформацію про смерть таких осіб. Адвокатка, прикриваючись професійною діяльністю, забезпечувала «юридичне оформлення» оборудок у судах», – йдеться в повідомленні.

Вже після смерті власника зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання померлої особи. Потім підробляли документи, що нібито підтверджували ці борги та зверталися до суду з вимогою стягнення цих боргів у вигляді передання квартири. Зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще у 2012 році. Вже після такої «легалізації» права власності вони виставляли нерухомість на продаж.

Слідство встановило щонайменше п’ять подібних оборудок з квартирами, які мали перейти у власність запорізької громади.

Загальна вартість нерухомості, яку зловмисники намагалися привласнити, становить понад 3,6 млн гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 358 КК України).

Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше у Києві слідчі викрили шахрайську схему заволодіння трикімнатною квартирою в Солом’янському районі вартістю понад 2,7 млн грн.

Як з’ясували правоохоронці, власницею квартири на проспекті Повітряних Сил була 51-річна самотня киянка, яка не мала спадкоємців. Після її смерті у 2023 році належне їй нерухоме майно мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Втім, незаконно ним заволодіти вирішили двоє місцевих мешканців, віком 34 та 56 років. Фігуранти залучили до незаконної оборудки 55-річного знаймого, який надав свої документи для оформлення фіктивного шлюбу з покійною для реалізації їх злочинного наміру.