Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Правоохоронці встановлюють осіб, які могли постраждати від шахрайських дій

Слідчі Головного слідчого управління нацполіції проводять обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та за адресами осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати у криптовалюті.

Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова фото 1
Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова фото 2
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Зазначається, що кіберполіція також аналізує інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески.

Поліція також встановлює коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.

Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова фото 3
Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова фото 4
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо Назарія Гусакова, повідомивши про співпрацю з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями для з'ясування правди. Він також зазначив, що ліки для Назарія, які готове надавати місто, можна отримати лише у Львові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський відреагував на історію зі зборами львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА). За словами глави держави, зараз триває перевірка всієї інформації, яка є в публічному доступі. «За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини», – зауважив Зеленський.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції для посилення звітності та прозорості благодійних зборів. Це сталося після резонансного випадку із Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, але пізніше виїхав за кордон. 

До слова, Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.

Читайте також:

Теги: активісти обшук Національна поліція України шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього
Збиття підлітка патрульною машиною: у якому стані неповнолітній
Вчора, 10:42
Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва
Вчора, 09:45
Швидка допомога ушпиталила постраждалого
На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього (відео)
Вчора, 08:45
Затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства США
На Київщині затримано американця, який понад 30 років розшукується за розбещення дітей
25 червня, 12:20
Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка
Президент відреагував на гучний скандал із активістом Назарієм Гусаковим
22 червня, 15:59
Пляж Леванте в Бенідормі був відзначений «чорним прапором»
Краще не купатись: майже пів сотні пляжів у Іспанії отримали «чорну мітку»
21 червня, 02:10
Українські правоохоронці затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві
У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР
18 червня, 17:56
Слідчі ДБР задокументували докази багаторічного розкрадання коштів у Нацгвардії
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
18 червня, 14:18
Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси
940 обшуків щодо незаконного обігу зброї: що поліція вилучила в українців (фото)
16 червня, 18:25

Кримінал

Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова
Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова
Правоохоронці ініціювали відсторонення віцепрем’єра Чернишова
Правоохоронці ініціювали відсторонення віцепрем’єра Чернишова
«Хлібне прикриття». На Закарпатті фургон із буханками став маршрутом до кордону
«Хлібне прикриття». На Закарпатті фургон із буханками став маршрутом до кордону
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
Передав землі ботсаду в приватну власність. На Закарпатті викрито експосадовця
Передав землі ботсаду в приватну власність. На Закарпатті викрито експосадовця
Запросив військового на побачення, аби вбити: СБУ затримала агента ФСБ
Запросив військового на побачення, аби вбити: СБУ затримала агента ФСБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 червня 2025
51K
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
17K
Гераскевич: Ломаченко поширює російські наративи, а Захарова вигадала, що спортсмени – каста недоторканних
13K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua