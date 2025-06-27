Поліція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова

Правоохоронці встановлюють осіб, які могли постраждати від шахрайських дій

Слідчі Головного слідчого управління нацполіції проводять обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та за адресами осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати у криптовалюті.

Зазначається, що кіберполіція також аналізує інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески.

Поліція також встановлює коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо Назарія Гусакова, повідомивши про співпрацю з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями для з'ясування правди. Він також зазначив, що ліки для Назарія, які готове надавати місто, можна отримати лише у Львові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський відреагував на історію зі зборами львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА). За словами глави держави, зараз триває перевірка всієї інформації, яка є в публічному доступі. «За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини», – зауважив Зеленський.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції для посилення звітності та прозорості благодійних зборів. Це сталося після резонансного випадку із Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, але пізніше виїхав за кордон.

До слова, Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.