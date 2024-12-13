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Суд виніс вирок за розкрадання 13 га у Гатному, серед засуджених – посадові особи та академіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд виніс вирок за розкрадання 13 га у Гатному, серед засуджених – посадові особи та академіки
Також суд позбавив співробітника Служби безпеки України звання полковника
фото: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Вказані особи також мали намір заволодіти ще шістьма земельними ділянками загальною площею 0,581 га, ринкова вартість яких на момент формування становила майже 1,5 млн грн

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю ухвалив вирок у справі НАБУ про розкрадання землі Національної академії аграрних наук України, розташованої в передмісті Києва, у 2013-2014 роках. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що 13 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України у 2013–2014 роках.

Що відомо про фігурантів справи

Вироком суду дев'ять осіб, серед яких шість службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, дві колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та один співробітник Служби безпеки України, визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України
Вироком суду дев'ять осіб, серед яких шість службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, дві колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та один співробітник Служби безпеки України, визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України
фото: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Вироком суду дев'ять осіб, серед яких шість службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, дві колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та один співробітник Служби безпеки України, визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Одному з організаторів та двом колишнім посадовим особам ГУ Держземагентства у Київській області суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки, з конфіскацією частини належного їм на праві власності майна.

Також суд позбавив співробітника Служби безпеки України звання полковника.

Ще одного організатора, а також інших учасників схеми, засуджено до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки, з конфіскацією половини належного на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Деталі справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Вказані землі були сформовані внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ «Чабани», а їх ринкова вартість на момент переходу у приватну власність становила 42 553 000 гривень.

Суд визнав винними усіх дев'ятьох обвинувачених, серед яких – колишній президент НААН Василь Петриченко, чинна віцепрезидентка Ануш Балян, колишній директор Інституту землеробства Віктор Камінський, академікиня Світлана Ковтун.

Шестеро представників НААН, включно з Петриченком, отримали по сім років, двоє працівників Держземкадастру та працівник СБУ Віталій Оборський – по вісім. Його також позбавили звання полковника.

Крім того, вказані особи також мали намір заволодіти ще шістьма земельними ділянками загальною площею 0,581 га, ринкова вартість яких на момент формування становила 1 436 000 гривень.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання державних земель чиновниками Держгеокадастру. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправний механізм відчуження сільськогосподарських земель державної власності. Оборудку організували посадовці регіональних підрозділів Держгеокадастру під «прикриттям» центрального керівництва.

До слова, Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про повернення державі земельних ділянок в Обухівському районі Київської області вартістю понад 840 млн грн.  

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Теги: земля самоврядування Антикорупційний суд вирок радник

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