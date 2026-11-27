Правоохоронці затримали підозрювану під час спроби виїхати за кордон

Правоохоронці повідомили про підозру 21-річній дівчині, яка, за даними слідства, смертельно отруїла колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби України в одному з готелів Обухова. Підозрювану затримали під час спроби виїхати за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

25 листопада до поліції звернулася власниця готелю, яка повідомила про виявлення тіла чоловіка в одному з номерів. Загиблим виявився 23-річний житель Обухівського району, який нещодавно звільнився з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту.

На місці події працювали поліцейські Обухівщини, оперативники кримінальної поліції Київської області та співробітники Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що напередодні чоловік разом із дівчиною орендували номер у готелі на дві доби. За версією слідства, підозрювана отруїла чоловіка, після чого залишила заклад. Тіло загиблого наступного ранку виявили працівники готелю.

Оперативники розшукали та затримали 21-річну дівчину на Тернопільщині, коли вона намагалася залишити територію України автобусом.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві правоохоронці затримали 19-річну дівчину за підозрою у вбивстві колишнього військовослужбовця ЗСУ – 32-річного громадянина Колумбії. За даними слідства, підозрювана діяла на замовлення російських спецслужб.

Також 23 жовтня на Житомирщині правоохоронці затримали 17-річну дівчину за підозрою у причетності до отруєння українських військовослужбовців.

Раніше Служба безпеки України попередила про активізацію так званих медових пасток, які російські спецслужби використовують для організації злочинів проти українських військових.