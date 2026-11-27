Кримінальне провадження проти себе генерал-майор Сергій Дука вважає особистою помстою з боку представників Національного антикорупційного бюро, а ще вказує на ігнорування працівниками Бюро вимог Кримінального процесуального кодексу. Про це він розповів в інтерв'ю «Судово-юридичній газеті».

Генерал Дука розповів про три основні моменти, які його вразили у роботі НАБУ: особиста помста; спроба криміналізації його професійної діяльності; порушення вимог КПК, яке призвело до створення небезпеки для людей. Він вважає, що на все це мають бути дані конкретні відповіді.

«Найбільше – те, як особисту помсту можна перетворити на кримінальне провадження. Я вже говорив і повторю: переконаний, що переслідування мене та можливе переслідування моїх колег – це відповідь на розслідування, які ми проводили минулого року, зокрема на обшуки у детективів НАБУ та прокурорів САП. Шукають будь-яку зачіпку. А коли не знаходять – на моє переконання, намагаються її створити. Так мене пов’язали зі справою кол-центрів і нібито прикриттям наркобізнесу, а потім прийшли з обшуком», – каже генерал Дука.

Генерал нагадав , що під час перебування у приміщенні НАБУ, йому сказали: «Ти посадив нашого і будеш сидіти щонайменше стільки ж».

«Я вже розповідав про це публічно. Як інакше трактувати такі слова, якщо не як помсту?» – зауважив Дука.

Друге на що він звернув увагу у роботі НАБУ в рамках розслідування, – спроба представити виконання службових обов’язків в інтересах України як злочин.

«За 26 років служби я бачив багато. Але щоб роботу, яку ти зобов’язаний виконувати, перетворювали на основу гучного фільму про злочинну організацію – з таким зіткнувся вперше. Тому маю конкретні запитання до детективів і прокурорів, які готували цю справу. Ви читали закон про Службу безпеки України? Розумієте завдання нашого департаменту? Знаєте, що робота з джерелами, зокрема у кримінальному середовищі, була частиною моїх службових обов’язків?» – прокоментував Дука у своєму інтерв'ю.

За словами Дуки, сам факт знайомства з представником кримінального світу не пояснює, який злочин він нібито вчинив. Він наголошує, що як би не працював з таким середовищем, то керівництво мало б усі підстави його звільнити.

Генерал нагадав, що на засіданні ТСК вже розповідав, як познайомився з Андрієм Осіповим, відомим як «Кримінал» і про те, як завдяки цим контактам вдалося не допустити бунтів в українських установах виконання покарань на початку повномасштабної війни у 2022 році.

«Це конкретний результат роботи в інтересах держави. Де тут злочин?» – постававив питання Дука.



Генерал наголосив, що готовий відповідати за кожну свою дію. Але так само вимагатиме, щоб обвинувачення пояснило кожне своє твердження.



«Фільм, навіть із претензією на Каннський фестиваль, доказів не замінює. Особливо коли чергову прем’єру влаштовують напередодні важливих для України переговорів», – додав він.



За словами Дуки також в роботі НАБУ його вразило те, як вони поводяться з нормами КПК.

«Третє – поводження з вимогами Кримінального процесуального кодексу. Люди, які зобов’язані знати й виконувати закон, приїхали о 05:25 і влаштували озброєну спробу проникнення. Для нічних слідчих дій КПК передбачає винятки. Я хочу почути: які саме законні підстави були в цьому випадку? Чим обґрунтовувалася невідкладність? Клименко і Кривонос мене знають. Коли потрібно – спілкуються зі мною. Є запитання? Викличте на допит. Поставте їх у встановленому законом порядку. Навіщо штурм і шоу?» – сказав Дука.

Він нагадав, що на момент обшуку був удома. За його словами, на той час тривала спецоперація за межами країни.

«У цей час уже не першу добу тривала спецоперація за межами України. Чи знали вони про неї? Чи випадково прийшли саме під час реалізації? Це також питання, на які я хочу отримати відповіді. Вони з’явилися фактично вночі. За парканом звучала російська мова, потім – вигуки: «Працює НАБУ», «У нас є постанова». Чому охорона мала повірити невідомим озброєним людям на слово?» – уточнив Дука.

Він зауважив, що тепер публікуються уривки відео, а суспільство переконують, що співробітники представилися.



«Але назвати себе і належно підтвердити свої повноваження – різні речі. Озброєна людина лізе на паркан і кричить охороні: «Підійди, я тобі покажу посвідчення». Чому не підійти до камери домофона й не показати документи? Ніч, озброєні люди, спроба подолати паркан, жодного документа перед камерою домофона. За таких обставин «Альфа» розцінила це як потенційну загрозу. Про все це я розповів на ТСК», – уточнює генерал.

Дука переконаний, що в НАБУ знали, що мене охороняє «Альфа».



"«Ця охорона – життєва необхідність. Тому залишається головне запитання: навіщо було провокувати ситуацію, у якій могли загинути і їхні спецпризначенці, і співробітники СБУ?» – сказав Дука.