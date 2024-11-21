Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку

За версією слідства, компанія, пов’язана з ексголовою Дніпропетровської ОДА, завищила вартість дорожніх робіт на чверть мільярда

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у 30 млн грн застави. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Колегія Апеляційної палати ВАКС, розглянувши скарги обвинувачення та захисту, залишила запобіжний захід Резніченку без змін.

Оскільки за Резніченка вже була внесена застава, то він повинен здати паспорт, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, зʼявлятись за викликом детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та носити електронний браслет та не спілкуватись з фігурантами чи свідками у справі.

Як повідомляв «Главком», 16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОВА.

До слова, згодом стало відомо, що за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка було внесено 30 млн грн застави.