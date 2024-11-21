Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку
Колишній очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (по центру) на судовому засіданні
скріншот з відео

За версією слідства, компанія, пов’язана з ексголовою Дніпропетровської ОДА, завищила вартість дорожніх робіт на чверть мільярда

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у 30 млн грн застави. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Колегія Апеляційної палати ВАКС, розглянувши скарги обвинувачення та захисту, залишила запобіжний захід Резніченку без змін.

Оскільки за Резніченка вже була внесена застава, то він повинен здати паспорт, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, зʼявлятись за викликом детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та носити електронний браслет та не спілкуватись з фігурантами чи свідками у справі.

Як повідомляв «Главком», 16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОВА.

До слова, згодом стало відомо, що за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка було внесено 30 млн грн застави.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд Валентин Резніченко Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу Нікопольщини
На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників внаслідок удару РФ
17 листопада, 11:07
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою до 26 грудня
Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу з можливістю внесення застави
15 листопада, 17:31
Минулого року столиця витратила на реконструкцію сходів у парку «Нивки» понад 8 млн грн. У цьому році будівельникам докинули ще 7 млн. грн
«Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда Наші гроші
12 листопада, 09:20
Ворог атакував багатоповерхівку балістикою
У Кривому Розі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені (оновлено)
11 листопада, 17:40
Юрій Кормишкін та Ірина Аллахвердієва одружилися навесні 2023 року
«Відпустіть дружину, вона скромний депутат». Чоловік «слуги» Кормишкіної обіцяв віддячити патрульним
30 жовтня, 11:49
Новий законопроєкт про угоди зі слідством відповідає міжнародним зобов’язанням України
Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди корупціонерів зі слідством
29 жовтня, 14:51
Клінічну лікарню імені князя Лева часто називають першою в історії Львова міською клінічною лікарнею
У львівській лікарні, де на корупції спіймали лікарку, було звільнено керівництво
27 жовтня, 15:18
Україна розробляє план посилення, «Ашан» продає свій бізнес у РФ. Головне за 24 жовтня
Україна розробляє план посилення, «Ашан» продає свій бізнес у РФ. Головне за 24 жовтня
24 жовтня, 21:00
Скандальна історія з прокурорами інвалідами породила купу жартів мемів і карикатур
Перша жертва прокурорів-інвалідів тема дня
22 жовтня, 22:15

Кримінал

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку
Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу
Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу
Суд повторно арештував майно Рабіновича, яке він переписав на маловідомі фірми
Суд повторно арештував майно Рабіновича, яке він переписав на маловідомі фірми
Справи Майдану: скільки підозрюваних звільнені від відповідальності
Справи Майдану: скільки підозрюваних звільнені від відповідальності
Річниця Революції Гідності: що сталося з тими, хто незаконно притягував до відповідальності учасників Майдану
Річниця Революції Гідності: що сталося з тими, хто незаконно притягував до відповідальності учасників Майдану
Оновлював дані за хабарі. На Волині оголошено підозру начальнику ТЦК
Оновлював дані за хабарі. На Волині оголошено підозру начальнику ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
71K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
33K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
28K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
13K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua