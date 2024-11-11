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У Кривому Розі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Кривому Розі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені (фото)
Ворог атакував багатоповерхівку балістикою
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи

Російська Федерація атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих», – написав він.

За словами Лисака, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди.

«На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті – надали допомогу на місці», – розповів глава ОВА.

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Наслідки влучання балістичної ракети в багатоповерхівку
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як зазначив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, окупанти вдарили балістикою в багатоповерхівку. Наразі триває аварійно-рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що у Кривому Розі також постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. В цілому через атаку росіян восьмеро постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації Ту-95МC, також носіїв ракет «Кинджал» Міг-31К. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА збройних сил РФ.

До слова, Російська Федерація накопичила достатньо ракет для масованих обстрілів України.

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Теги: окупанти війна Кривий Ріг обстріл Олександр Вілкул Дніпропетровщина

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