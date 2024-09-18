За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави

Вирішується питання щодо оскарження рішення суду

У справі у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесено 30 млн грн застави. Про це повідомили речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис і речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді».

«За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу у визначеному слідчим суддею розмірі«, – сказала Чемерис.

При цьому Постолюк уточнила, що зараз вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн. Як відомо, прокурори просили арешту з альтернативою внесення застави 40 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.