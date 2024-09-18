Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави
За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Вирішується питання щодо оскарження рішення суду

У справі у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесено 30 млн грн застави. Про це повідомили речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис і речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді».

«За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу у визначеному слідчим суддею розмірі«, – сказала Чемерис.

При цьому Постолюк уточнила, що зараз вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн. Як відомо, прокурори просили арешту з альтернативою внесення застави 40 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.

Читайте також:

Теги: кримінал дороги гроші Дніпропетровщина Валентин Резніченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області не надала аудиторам сум завданих збитків державі зруйнованих мостів внаслідок агресії РФ
«Розвели» мости. Оприлюднено скандальний дорожній аудит, який сховала Рахункова палата Розслідування
13 вересня, 09:00
Роберт Хабек наголосив на підтримці України
«Хочу пояснити»: віце-канцлер Німеччини прокоментував допомогу Україні
21 серпня, 11:11
Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю
Удар по Кривому Рогу: перші хвилини рятувальної операції (відео)
27 серпня, 08:21
Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко рахує дні, коли вийде на волю
Успішна прабабуся та інші родичі Павла Кириленка Тема дня
28 серпня, 21:25
За вчинене фігурантам справи загрожує до восьми років позбавлення волі
Замість «легких» грошей – за ґрати: поліція зловила чергових паліїв авто ЗСУ
6 вересня, 19:03
У Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах
У центрі Києва 11 вересня діятимуть обмеження дорожнього руху
10 вересня, 21:44
Захаращеність території біля станції метро «Шулявська» та відсутність асфальтного покриття – лише частина виявлених порушень Рахунковою палатою
Захаращеність, зловживання і саботаж. Аудитори шоковані тим, що коїться навколо метро Шулявська
13 вересня, 22:09
За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка
Негода в Австрії: дощі зруйнували дві дамби, деякі населені пункти затоплено
16 вересня, 03:59
У польському Глухолазі місцева річка вийшла з берегів, спричинивши повінь
Катастрофічні повені в Європі: кількість загиблих зросла до восьми
16 вересня, 06:07

Кримінал

Прокурор припустила, що обвинувачений у корупції нардеп Одарченко втік за кордон
Прокурор припустила, що обвинувачений у корупції нардеп Одарченко втік за кордон
За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави
За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави
ДБР затримало правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти за кордон
ДБР затримало правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти за кордон
Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал
Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик
Суд конфіскував у київського митника нерухомість вартістю 8,6 млн грн
Суд конфіскував у київського митника нерухомість вартістю 8,6 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
72K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8973
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua