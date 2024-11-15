Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу з можливістю внесення застави

Суд визначив заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, – у розмірі 360 млн грн

Печерський районний суд Києва продовжив до 26 грудня тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 360 млн грн Роману Гринкевичу, підозрюваному у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

«Продовжити строк тримання під вартою (Роману Гринкевичу - ред.) до 26 грудня 2024 року включно. Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід – заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, – у розмірі 360 000 000 (триста шістдесят мільйонів) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти», – йдеться в ухвалі.

Що відомо про справу Гринкевичів

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Згодом до суду була передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад ₴1 мільярд. Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

До слова, один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Посадовець «списав» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. ДБР не називає імен, однак з деталей справи зрозуміло, що це йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.