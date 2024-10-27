У львівській лікарні, де на корупції спіймали лікарку, було звільнено керівництво

Управлінні охорони здоров'я Львівської ради: «Так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію»

Керівницю першої міської лікарні ім. князя Лева Соколовську Марту звільнили з посади керівника. Напередодні в однієї із лікарок цього медзакладу було знайдено готівки на понад 2 млн грн. Про це повідомляє Львівська міська рада.

В управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради наголосили, що так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію. Також відомо, що генеральному директору Львівського Територіального медичного обʼєднання-2 Андрію Миськіву, до якого і належить ця лікарня, оголосили догану.

До слова, звільнену очільницю медзакладу Соколовську Марту раніше Галицький районний суд Львова визнав винною у невиконанні професійних обов'язків, але звільнив її від покарання через закінчення строків давності, повідомляють ЗМІ. У вироку йдеться, що під час підготовки до планової операції хворого, лікарка недбало виконала свої обов'язки, що спричинило смерть чоловіка. Лікарня, у якій працює Марта Соколовська, має сплатити сім'ї померлого пацієнта 3,9 млн грн матеріальної та моральної компенсації.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили 73-річну лікарку-алерголога однієї з львівських комунальних лікарень, яка вимагала у пацієнта вказану суму за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності. Мова йде про алергологиню Марію Мазур.

23 жовтня під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти у сумі $3 тис., одержані нею від пацієнта, значну суму коштів у різних валютах: 1,6 тис. євро, $51,5 тис. та 47 тис. грн, а також документи, чорнові записи та інші речові докази.

Як відомо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як повідомлялося, учора, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Про це йдеться в указі президента №732/2024. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

До слова, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності.