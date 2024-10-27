Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У львівській лікарні, де на корупції спіймали лікарку, було звільнено керівництво

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У львівській лікарні, де на корупції спіймали лікарку, було звільнено керівництво
Клінічну лікарню імені князя Лева часто називають першою в історії Львова міською клінічною лікарнею
фото з відкритих джерел

Управлінні охорони здоров'я Львівської ради: «Так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію»

Керівницю першої міської лікарні ім. князя Лева Соколовську Марту звільнили з посади керівника. Напередодні в однієї із лікарок цього медзакладу було знайдено готівки на понад 2 млн грн. Про це повідомляє Львівська міська рада. 

В управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради наголосили, що так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію. Також відомо, що генеральному директору Львівського Територіального медичного обʼєднання-2 Андрію Миськіву, до якого і належить ця лікарня, оголосили догану.

До слова, звільнену очільницю медзакладу Соколовську Марту раніше Галицький районний суд Львова визнав винною у невиконанні професійних обов'язків, але звільнив її від покарання через закінчення строків давності, повідомляють ЗМІ. У вироку йдеться, що під час підготовки до планової операції хворого, лікарка недбало виконала свої обов'язки, що спричинило смерть чоловіка. Лікарня, у якій працює Марта Соколовська, має сплатити сім'ї померлого пацієнта 3,9 млн грн матеріальної та моральної компенсації.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили 73-річну лікарку-алерголога однієї з львівських комунальних лікарень, яка вимагала у пацієнта вказану суму за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності. Мова йде про алергологиню Марію Мазур.

23 жовтня під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти у сумі $3 тис., одержані нею від пацієнта, значну суму коштів у різних валютах: 1,6 тис. євро, $51,5 тис. та 47 тис. грн, а також документи, чорнові записи та інші речові докази.

Як відомо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як повідомлялося, учора, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Про це йдеться в указі президента №732/2024. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

До слова, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Львів документи лікарня Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 вересня Росія атакувала Запоріжжя КАБами
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів застосувала Росія по Україні цього тижня
29 вересня, 12:42
Ізраїль рекомендує ліванським жителям евакуюватися з півдня країни
ЦАХАЛ закликав жителів півдня Лівану евакуюватися
30 вересня, 23:57
Ремонт лікарні «Охматдит» не завершиться цього року через зміну процедури вибору підрядника та повторну експертизу
Відновлення «Охматдиту»: стало відомо, чому ремонт лікарні затягується
4 жовтня, 11:12
В РФ «ветеранів» війни призначатимуть на керівні посади
В РФ десятки «ветеранів» війни скоро стануть мерами та губернаторами – ISW
8 жовтня, 06:37
Порошенко потягнув до суду Зеленського після того, як прикордонники не випустили його до Польщі та США
Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі
10 жовтня, 11:57
Зеленський подарував Понтифіку картину маслом «Бучанська різанина: Історія Марічки».
«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському
11 жовтня, 15:28
Народний депутат Одарченко не повідомив де зараз перебуває
Нардеп-втікач Одарченко з’явився на засіданні суду через відеозв’язок
16 жовтня, 17:43
На думку Фіцо, план Зеленського є нереалістичним і нездійсненним
Фіцо обурився через План перемоги Зеленського
20 жовтня, 19:37
Віктор Ляшко: «Заяву написати, напевно, простіше, ніж реформувати МСЕКи»
Міністр охорони здоров'я України відповів, чи збирається подавати у відставку
23 жовтня, 12:15

Кримінал

У Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування
У Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування
На Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син
На Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син
У Львові затримано посадовця районного ТЦК
У Львові затримано посадовця районного ТЦК
Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засуджено до 15 років
Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засуджено до 15 років
У податковій викрито посадовців із фіктивною інвалідністю
У податковій викрито посадовців із фіктивною інвалідністю
Повне ліжко доларів у голови МСЕК. Директор НАБУ озвучив, хто має понести покарання
Повне ліжко доларів у голови МСЕК. Директор НАБУ озвучив, хто має понести покарання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
37K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
31K
Відомий музикант став татусем двійнят
21K
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua