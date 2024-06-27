Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці

Яна Хланта зникла зі співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг» синхронно з відкриттям кримінального провадження НАБУ за статтями відмивання коштів на ремонті доріг

Фітнес-тренерка з Дніпра подала голос після обшуку її помешкання

Колишня співвласласниця ТОВ «Будінвест Інжиніринг», фітнес-тренерка і дівчина ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка Яна Хланта добивалася відкриття кримінального провадження проти детективів Національного антикорупційного бюро. Про це стало відомо «Главкому» під час моніторингу судового реєстру.

Починаючи з квітня цього року, адвокат Хланти направила скарги у Кіровський районний суд Дніпропетровська і Дніпровський апеляційний суд з вимогою зобов’язати територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві зареєструвати кримінальне провадження за фактом «Порушення недоторканності житла» (ч. 2 статті 162 Кримінального кодексу).

За твердженням скаржниці, двоє детективів НАБУ провели незаконний обшук у квартирі Яни Хланти. Цими діями правоохоронці начебто порушили її право на недоторканість житла і завдали майнову шкоду.

Із листа ДБР, що розташоване в Полтаві, стало відомо: дійсно адвокат Хланти просила завести справу проти детективів НАБУ. Однак цього не було зроблено, оскільки суть заяви про злочин зводилася фактично з незгодою тих рішень і дій, які виконують детективи НАБУ, розслідуючи справу про розтрату бюджетних грошей на ремонти доріг Дніпропетровщини у розпал війни. Ідеться про 2022 рік, коли левову частину коштів одержало ТОВ «Будінвест Інжиніринг», у співвласниках якої була Яна Хланта.

Обидві Феміди відмовилися задовольнити скаргу адвоката Хланти. Причина у тому, що скаржниця просила слідчого суддю прийняти її заяву про вчинене кримінальне правопорушення, внести за ним відомості до реєстру та розпочати досудове розслідування. Порушені питання не належать до компетенції суддів, сказано в ухвалі Дніпровського апеляційного суду.

Як відомо, восени 2022 року інформаційний простір підірвали резонансні журналістські розслідування, які врешті вартували посади багаторічному керівнику Дніпропетровщини Валентину Резніченку. Журналісти з’ясували: з початку повномасштабної війни, компанія з Дніпра «Будінвест Інжиніринг» заробила на ремонті доріг 1,5 млрд грн. До успішної фірми тягнулися дуже цікаві ниточки. За даними аналітичної системи Youcontrol, з травня 2021 року і до листопада 2022 року співвласницею компанії була мешканка Дніпра Яна Хланта. Ця громадянка виявилася тренеркою з пауерліфтингу та дівчиною на той момент керівника області Валентина Резніченка. Хланта і Резніченко разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Пані Хланта зникла зі співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг» синхронно з відкриттям кримінального провадження НАБУ за статтями відмивання коштів, привласнення майна і зловживання службовим становищем. Після виходу Хланти з ТОВ «Будінвест Інжиніринг» власником фірми залишився дніпрянин Павло Чухно, менеджер та партнер дніпровських бізнесменів братів Володимира та Леоніда Дубинських. США офіційно оголосили у розшук братів Дубинських за підозрою у фінансових махінаціях.

За даними досудового розслідування, починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.

Правоохоронці через суди арештували гаджети та комп’ютер подружжя Павла і Олени Чухнів. До речі, дружина власника ТОВ «Будінвест Інжиніринг» Олена Чухно до активізації «дорожньої» справи НАБУ фігурувала у співвласниках ТОВ «Царичанський асфальтобетонний комбінат», ТОВ «Криничанський асфальтобетонний комбінат», через які, вважають правоохоронці, також виводилися бюджетні гроші.

Також у цій справі було арештовано два iPhone одіозного куратора «Великого будівництва» Юрія Голика, який був позаштатним радником ексголови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. Арешт відбувся на початку травня 2023 року. Як з’ясували журналісти видання Bihus.info, детективам НАБУ таки вдалося реанімувати частину інформації з IPhone Юрія Голика (переважно фотографії з кешу телефонів). Якраз ті відомості, що ідентифіковано, підтвердили: ідеолог «Великого будівництва» був добре обізнаний із перебігом кримінальної справи щодо ремонту доріг на Дніпропетровщині, у матеріалах якої згадується його прізвище.

Після того, як НАБУ залізло у телефони Голика, з’ясувалося: невідомі особи з будівлі антикорупційного відомства «зливали» куратору «Великого будівництва» відомості про те, як просувається розслідування справи щодо ремонту доріг. Це стало причиною реєстрації нового кримінального провадження за фактами розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності.

24 травня директор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання посадових обов’язків «для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації». Углава не матиме впливу на низку підрозділів антикорупційного відомства до кінця липня.