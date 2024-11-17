На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників внаслідок удару РФ

Лисак: Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки

Унаслідок ворожого обстрілу депо на Дніпропетровщині загинули двоє залізничників. Ще троє людей поранені. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Маємо сумну звістку з Дніпропетровщини. Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний», – йдеться у повідомленні.

Також Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що зранку російські війська вже декілька разів атакували Нікопольщину.

«Через ворожий обстріл у Нікополі загинули дві людини. Це 58-річний чоловік і 62-річна жінка. Співчуття рідним. Пʼять місцевих мешканців постраждали. Три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу», – заявив Лисак.

Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

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Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.