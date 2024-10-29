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Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди корупціонерів зі слідством

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди корупціонерів зі слідством
Новий законопроєкт про угоди зі слідством відповідає міжнародним зобов’язанням України
фото з відкритих джерел

Закон передбачає введення нової статті, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №12039 про угоди зі слідством. Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення ухвалили 263 народні обранці.

Що передбачає закон

Закон передбачає введення нової статті, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс. Наприклад п'ять замість восьми років. Як зазначає нардеп, при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф:

  • за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено. При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

За словами нардепа, у випадку коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Як повідомляв «Главком», 18 липня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф. За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 9 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроєкт №12039 про угоду зі слідством щодо розслідування корупційних злочинів.

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Теги: Верховна Рада депутат корупція в Україні слідство Ярослав Железняк законопроєкт

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